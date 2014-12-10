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۱۹ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

محکومیت رژیم صهیونیستی به پرداخت جریمه 100 میلیون دلاری به ایران

محکومیت رژیم صهیونیستی به پرداخت جریمه 100 میلیون دلاری به ایران

یک داداگاه بین المللی در ژنو رژیم صهیونیستی را به پرداخت 100 میلیون دلار جریمه به ایران محکوم کرد. پرونده این محکومیت مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتض به نقل از روزنامه "د مارکر" نوشت تل آویو بابت عمل نکردن به تعهداتش در پروژه مشترک احداث خط لوله نفت با ایران در سه دهه پیش، باید 100 میلیون دلار به تهران پرداخت کند.

این پروژه موسوم به خط لوله اشکلون پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران به امضای مقامات رژیم صهیونیستی و شاه مخلوع ایران رسیده بود. بر این اساس یک دادگاه بین المللی در سوئیس، شرکت خط لوله نفت ایلات اشکلون رژیم صهیونیستی را به پرداخت نیمی از اموال خود به طرف ایرانی محکوم کرده است.

با این حال گفته می شود این حکم بدوی بوده و با اعمال نفوذ صهیونیست ها قابل تغییر است. گفتنی است شرکت مذکور در دوره پهلوی، مجری انتقال نفت ایران از طریق خط لوله به رژیم صهیونیستی و بازاریابی آن از طریق نفت‌کش‌های بندر اشدود در جنوب اراضی اشغالی بود.

کد مطلب 2441512

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