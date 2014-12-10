برتری متین ورامین مقابل نوین کشاورز/ شاگردان عطائی دور رفت را بردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر والیبال جام باشگاه های کشور در حالی در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از حساس ترین و جذاب ترین دیدارهای این هفته، تیم متین ورامین توانست در زمین خود تیم جوان و با انگیزه نوین کشاورز را شکست داده و خط و نشان جدی برای سایر حریفان گروه دوم لیگ برتر والیبال بکشد.

متین با جذب بهروز عطائی استارت خود را در نقل و انتقالات زد و پس از آن نیز با جذب مهدی بازارگرد، آرش کشاورزی، محمدطاهر وادی نشان داد که باز هم به دنبال قرار گرفتن بر روی سکوی لیگ برتر است، نقطه اوج کار متین ورامین در فصل نقل و انتقالات جذب دو ستاره برجسته والیبال ایران به نام های امیر غفور و حمزه زرینی بود که موحب خرسندی هواداران شد و جذب آندریاس نیز بیش از پیش متین را به عنوان یک مدعی در لیگ مطرح کرد.

تیم متین ورامین که پس از شکست مقابل شهرداری ارومیه و وزارت دفاع از صدر جدول فاصله گرفته بود به پیروزی در آخرین دیدار مرحله رفت دور مقدماتی لیگ برتر والیبال نیاز مبرم داشت و به همین خاطر به چیزی جز برد فکر نمی کرد.

متین ورامین که به علت مصدومیت و دیر اضافه شدن بازیکنان اصلی و باتجریه این تیم از هماهنگی های لازم در پنج هفته ابتدایی برخوردار نبود، در مقابل تیم نوین کشاورز بازی زیبا، هماهنگ و قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت.

هواداران پرشور ورامین که به گفته کارشناسان یکی از تماشاگران باانگیزه این فصل از رقابت ها هستند نیز از ساعت ها قبل از شروع بازی خود را به سالن شهید گلعباسی این شهرستان رسانده بودند تا شاهد ثبت چهارمین پیروزی تیم محبوبشان در این فصل از رقابت ها باشند.

متین ورامین در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر که منجر به قهرمانی این تیم شد، دو بار مقابل نوین کشاورز قرار گرفت که با تکیه بر بازیکنانی نظیر معروف، موسوی، محمودی و میرزاجانپور مقابل شاگردان مسعود آرمات به برتری رسید.

تیم متین ورامین در این دیدار از ابتدا از امیر غفور کلیدی ترین بازیکن خود استفاده کرد و بهروز عطائی تلاش داشت تا با استفاده از بازیکنان باتجربه و مطمئن چهارمین برد را برای ورامینی ها به ارمغان بیاورد.

شاگردان بهروز عطائی از همان ست اول، قدرت خود را به رخ حریف کشاندند و سعی کردند اجازه خودنمایی به شاگردان آرمات به ویژه محمد کاظم بازیکن سابق ملی پوش این تیم ندهند که در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود متین ورامین به پایان رسید.

در ست دوم مسعود آرمات تلاش کرد تا با تغییر تاکتیک و استفاده از بازیکنان مطمئن و باتجربه خود روند مسابقه را تغییر دهد اما دفاع های روی تور شریفات و بخششی و پاس های بی نقص وادی و تجربه امیر غفور سبب شد تا این ست نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود متین به پایان برسد.

در ست سوم تیم نوین کشاورز که چیزی برای از دست دادن نداشت سعی کرد روند بازی را در دست بگیرد اما دفاع های روی تور بازیکنان متین اختلاف سه امتیازی را در همان ابتدای کار ایجاد و مسعود آرمات را مجبور به استفاده از وقت استراحت کرد.

شاگردان عطائی در ادامه این ست نیز بازی قابل قبول و زیبایی را به نمایش گذاشتند و ضمن حفظ اختلاف چند امتیازی خود در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسیده و در مجموع نیز سه بر صفر حریف جوان خود را از پیش رو برداشتند.

گفتنی است مسابقات لیگ برتر در دو گروه برگزار می شود که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم متین ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و تیم پنجم جام باشگاه های جهان با تیم‌های شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، سایپا البرز، وزارت دفاع، مهر پارس و آلومینیوم بندرعباس هم گروه است.