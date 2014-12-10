۱۹ هزار هکتار زمین دولتی در کرمان به بیت المال بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر امروز در نشست مشترک شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اظهار داشت: طی فعالیت شش ساله شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ۱۹ هزار و ۱۱۹ هکتار زمین دولتی را در سطح استان به دولت برگرداندیم.

وی بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال براساس ضرورت‌هایی که وجود داشت در سال ۸۶ برابر دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: صیانت از اموال عمومی و حقوق دولت، استرداد اراضی که مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته از جمله اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال است.

موحد اضافه کرد: زمانی که تویسرکانی رئیس کل وقت دادگستری استان کرمان بود، شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان آغاز به کار کرد.

وی عنوان کرد: تعامل، همکاری و هماهنگی بین سازمان‌های متولی صیانت از حقوق بیت‌المال، فعال‌سازی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهادهای عضو شورا، همکاری و تعامل با شورای تامین از جمله اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان به ‌شمار می‌رود.

این مقام قضائی افزود: مجموعه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تامین استان کرمان ۵۰۰ هکتار از اراضی دولتی تصرف‌شده که معضلی برای شهر کرمان بود را بازپس گرفتند.

موحد یادآور شد: اقدامات صورت گرفته موجب شد تا جلوی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کرمان گرفته و از افزایش حاشیه‌نشینی جلوگیری شود.

وی ایجاد حساسیت در مدیران دستگاه‌ها را از دیگر اهداف شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان برشمرد و خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان کارکردهای توجیهی، نظارتی و آموزشی هم دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها توانستیم در زمینه مبارزه با زمین‌خواری در کرمان فرهنگسازی کنیم و مردم را نسبت به حقوق عمومی حساس کردیم.

موحد تصریح کرد: با اجرای احکامی که داشتیم و قاطعیتی که وجود داشت، نتیجه پیشگیرانه از اقدامات انجام شده در مبارزه با زمین‌خواری در کرمان به ‌دست آوردیم.

وی از شناسایی املاک دولتی در کرمان خبر داد و گفت: در برخی پلاک‌های دارای مسئله حد و مرزها را مشخص کردیم و از سوء‌استفاده‌ها جلوگیری شد.

موحد بیان کرد: اگر حدنگاری علمی یا طرح کاداستر پیشرفت داشته باشد بسیاری از مسائل به‌ ویژه حاشیه شهر کرمان را حل و فصل می‌کند.

وی با اشاره به پیگیری استاندار کرمان در زمینه اجرای طرح کمربند سبز در راستای جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و مبارزه با زمین‌خواران عنوان کرد: این اقدام استاندار کرمان قابل تقدیر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در حال به نتیجه رسیدن برای کنترل حاشیه‌نشینی و کنترل از تعرض به اراضی دولتی در کرمان هستیم.

وی همچنین تشکیل کمیته مبارزه با زمین‌خواری، ایجاد شعبه‌های ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط، برخورد قاطع با متخلفان، پیگیری عدم ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از دیگر اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اعلام کرد.