به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی عصر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان شوش عنوان کرد: شوش جز مجموعه شهرستان های دارای اصالت است به همين دليل امیدوار هستیم همه مسئولان لایق خدمت گذاری به این شهرستان باشند.

وی افزود: جمعیت غالب مدیریت استان بومی هستند و این مسئله منجر به دشوار شدن نحوه فعالیت مدیران می شود. انتقاد حق همه مسئولان است اما باید بر اساس عدالت و منطق مطرح شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هر گاه قطار توسعه استان شروع به حرکت مي كند؛ سیل پرتاب سنگ به سمت آن آغاز مي شود به همين دليل شرایط استان امروزه به گونه ای است که روند توسعه آن با همان ترکیب جمعیتی و مدیریتی به پیش می رود.

وی با بیان اینکه امیدوار هستیم همه عقلای استان با کمک همدیگر خوزستان را آباد کنند، گفت: دخالت در انتصابات عدالت را با مشکل مواجه می کند. در صورتی که یک مسئول برای مردم کاری انجام ندهد برای همیشه در پست خود خواهند ماند.

استاندار خوزستان افزود: مسئولان باید جامعه را پویا نگه دارند تا با نظارت بر آن بتوانند فعالیت های شایسته ای انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه ویژگی مردم شوش منجر شده تا رغبت مسئولان به انجام خدمت بیشتر شود، اظهار کرد: ظرفیت های گردشگری در این شهرستان نیازمند توسعه است ضمن اينكه توسعه و ساماندهي بخش خدماتی در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

هزار و يك مشكل تامين آب استان

مقتدایی تصریح کرد: برای تامین آب استان با هزار و یک مشکل مواجه هستیم. در استان در 14 ماه اخير به رغم محدوديت كارهاي خوبي انجام شد.

استاندار خوزستان با اشاره به اختصاص 31 میلیارد تومان براي خرید تضمینی محصولات كارخانه شیر شرکت پگاه در شوش توسط سازمان آموزش و پرورش استان تصریح کرد: اختصاص این بودجه در راستای افزایش کیفیت محصولات تولید داخل استان و تقویت بخش خصوصی انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز استاندار به همراه برخي از مديران استاني از مناطق و كارخانه جات مختلف شهرستان شوش ديدن كرد.