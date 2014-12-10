اولين نفري بودم كه براي تيم اميد با من مذاكره شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز در نشست خبري پيش از بازي تيمش در برابر استقلال تهران در اهواز عنوان کرد: بازی بسیار مهمی در پيش رو داريم و سه امتیاز این دیدار از اهمیت زیادی براي ما برخوردار است. استقلال تهران می خواهد به بالای جدول برسد و ما می خواهیم از پائین جدول کاملا کنده شویم و با یک بازی خوب تهاجمی و تماشگر پسند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم. برای این مهم باید بزرگ فکر کنیم و بازیکنان تمام قدرت و تمرکزشان را بگذارند تا بتوانیم تیم بزرگی مثل استقلال را شکست دهیم.

ویسی، درباره محرومان و مصدومان استقلال خوزستان گفت: خوشبختانه بازیکن محرومی برای این دیدار نداریم و تنها محمدرضا مهدوی بازیکن مصدوم ما است و نمي تواند تيم ما را در اين بازي همراهي كند.

نيم فصل را خوب شروع كرديم

وی، شرایط تیم استقلال خوزستان را ایده آل توصيف كرد و گفت: ما در اوایل فصل اصلا خوب ظاهر نشديم و در پنج بازی اول راضی کننده نبودیم اما در پنج بازی دوم خوب شدیم و در پنج بازی سوم به شرایط ایده آل رسیدیم. اولين بازي دور برگشت را نيز خوب شروع کردیم و در حالی که دو بار در تبریز و در هوای بسیار سرد عقب افتادیم توانستیم بازی مقابل گسترش را به تساوی بکشانیم به همين دليل از همه لحاظ آماده هستیم تا نمایش خوبی را مقابل استقلال ارائه دهيم.

ويسي با بيان اينكه هر تيمي در مقطعي از زمان با بحران مواجه مي شود، افزود: تیم ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما در اکنون از بحران خارج شده و در حال حاضر به رده های بالای جدول نگاه می کنیم. تمام تلاشمان را می کنیم که هرچه سریعتر رتبه خودمان را در جدول تک رقمی کنیم و هدف ما این است که در پایان فصل در نیمه بالای جدول باشیم.

نتايج براي ما عادلانه نبود

سرمربی استقلال خوزستان عنوان کرد: نتایج بازی ها برای تیم ما عادلانه رقم نخورد زیرا ما به رغم ارائه بازي زيبا در ابتداي فصل، نتايج خوبي كسب نكرديم. ما در سه بازي اول سه باخت داديم كه الان بعد از 11 هفته فقط دو باخت آورديم كه اين خيلي خوب است و نشان از آمادگی تیم ما دارد که امیدواریم این روند با توجه به اضافه شدن بازیکنان جدید و تعطیلی پیش رو و هماهنگی بیشتر ادامه پیدا کند و با نتایج خوب مردم خوزستان را خوشحال کنیم.

به يك دفاع راست نياز داريم

ویسی درباره جذب بازیکن براي نيم فصل دوم از سوي تيمش نيز اظهار کرد: تیم ما نیاز مبرمی به یک دفاع راست دارد و به طور حتم یک بازیکن برای این پست جذب می کنیم.

سرمربی استقلال صنعتی خوزستن با بیان اینکه اولین نفری بوده که برای سرمربیگری تیم امید با وی مذاکره شده است، افزود: در روز اولی که حبيب کاشانی برای مدیریت تیم امید انتخاب شد با من تماس گرفت و حتی عنوان کرد که در صورت نیاز کفاشیان برای جلب رضایت باشگاه استقلال خوزستان به اهواز سفر کند اما در ادامه اسم همه به عنوان گزينه مطرح شد به غیر از اسم من و حالا بعد از اینکه همه گزینه ها جواب رد دادند سراغ من آمدند که من گفتم تیم دارم و نمی توانم با شما همکاری کنم.

ویسی درباره عدم استقبال خوب تماشاگران از دیدارهای استقلال خوزستان گفت: بازی های زیبا، نتایج خوب و شرایط خوب استادیوم می تواند در جذب تماشاگران موثر باشد. البته گرانی بلیت، شرایط بد استادیوم ها و پخش مستقیم بازی ها در عدم حضور تماشاگران بی تاثیر نيست ولي ما به عنوان یک تیم خوزستانی انتظار داریم مردم برای حمایت از ما به ورزشگاه بیایند و ما نیز سعی می کنیم با ارائه بازي هاي زيبا آنها را مجبور كنيم به ورزشگاه بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، ساعت 16 و 20 دقیقه فردا تیم های استقلال صنعتی خوزستان و استقلال تهران در اهواز به مصاف هم می روند.