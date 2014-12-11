ایوب خدا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از زدن یک رکورد جدید در شکست اجسام سخت روی بدن خبرداد.

وی با بیان اینکه سعی دارم رکورد جدیدی از شکستن اجسام سخت برای درج در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانم افزود: رکورد قبلی این سبک نیز توسط خودم زده شد وسعی دارم یا رکورد قبلی را افزایش دهم یا در استایل دیگری از این سبک، رکورد بزنم.

بنیانگذار سبک فایت رنجر در غرب کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه در بین رکوردهای ثبت شده در گینس رکوردهای ورزشی جایگاه خاصی دارد و ورزشکاران تا به حال چندین رکورد را ثبت کرده اند من نیز با توجه به توانایی‌های خود و اینکه در رشته‌ی فایت رنجر رکورد دار شکستن اجسام سخت بر روی بدن در کشور هستم، تصمیم دارم رکورد این رشته را زده و آن را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانم.

خداکرمی با بیان اینکه چندی پیش یک رکورد شکستن اجسام سخت بر روی سینه را با وزن یک تن و 200 کیلو گرم به صورت یکجا زدم گفت: متاسفانه به خاطر نبود اسپانسر موفق به ثبت این رکورد در کتاب رکودهای گینس نشدم.

وی یادآور شد: در رکورد جدید یا در همان استایل شکستن یکجای اجسام سخت بر روی بدن رکورد جدیدی خواهم زد و آن را ارتقا می‌بخشم و یا در یک استایل دیگر شکستن اجسام سخت بر روی بدن رکورد خواهم زد.

خداکرمی تاکید کرد: اين ركورد در واقع مجوز ورود من به کتاب رکوردهای گينس است و قطعا در ركورد گينس اين رقم را افزايش مي‌دهم، اما فعلا اعلام نمي‌كنم كه چه اندازه آن را تغيير خواهم داد.

وی افزود: هم اکنون در تمرینات سختی به سر می‌برم و رکورد جدید را طی یک برنامه منسجم با حضور مسئولان ورزشی استان یا ابتدای دی ماه یا نیمه آن به ثبت خواهم رساند. خداکرمی گفت: من مدتی در شیهان فعالیت داشتم و رکورد قبلی را در شیهان زدم اما هم‌اکنون و در رکورد جدید در شیهان فعالیتی ندارم.

رزمی کار کرمانشاه تصریح کرد: هدف من از زدن این رکوردها ثبت نام پر افتخار کرمانشاه در کتاب رکوردهای گینس است و امیدواریم با زدن رکورد جدید حامیانی چه با کمک مسئولین و چه بخش خصوصی پیدا شوند که مرا حمایت و هزینه‌های مالی دعوت و سفر نمایندگان گینس به استان برای ثبت این رکورد را عهده دار شوند.

وی افزود: در رکورد قبلی اعلام حمایت‌هایی از سوی برخی از مسئولین صورت گرفت اما هیچ یک به مرحله عمل در نیامد.

خداکرمی تاکید کرد: از آنجایی که ورزش در جهان کنونی نوعی صنعت به حساب می‌آید ممکن است از جوانب این ثبت رکورد مزایای زیادی نصیب حامیان یا اسپانسرها شود و به نوعی برای آنها تبلیغی نیز محسوب می‌شود.

بنیان‌گذار فایت رنجر در غرب کشور، گفت: استاندار کرمانشاه، نلسون حضرتی مدیرعامل همیاری شهرداری، جوهری مدیرکل ورزش و جوانان و معاونت وی جلال عزیزی، بزرگیان رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان، محمدرضا سعیدی متخصص قلب و عروق از حامیان من در زدن رکورد جدید هستند.

وی در پایان با تشکر از حامیان خود در ثبت رکورد جدید از پدر و مادرش به خاطر حمایت‌های بی دریغ تشکر کرد و گفت: پدرم در ثبت رکورد قبلی خیلی مرا حمایت کرد اما در رکود جدید در قید حیات نیستند و من برای شادی روح ایشان و سربلندی نام استان و کشورم حتما این رکورد را خواهم زد.

لازم به ذکر است، ایوب خدا کرمی متولد سال 1360و از شاگردان استاد حسین شجاعی زاده است، وی فعالیتش را از سال 1376با رشته رزم آوران زیر نظر استاد گودرز شفیعی و ایرج مهتابی شروع کرده، و مدتی هم به عنوان مربی در رشته "های کیک بوکسینگ" فعالیت کرده و کمربند مشکی دان سه این رشته را دارد.

وی در سال 76 با توجه به علاقه ای که به تنوع در رشته های رزمی دارد در رشته رزمی فایت رنجر وارد شد، و زیر نظر استاد حسین شجاعی کمربند مشکی دان سه این رشته را نیز به دست آورده است.

خداکرمی بنیانگذار سبک فایت رنجر و ناظر این رشته در غرب کشور است و مسئول این سبک در استان کرمانشاه و شاگردان برجسته زیادی تحویل جامعه رزمی داده که دارای توانایی مربی گری هستند.