ترافیک سنگین در محور ایلام به مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نورالله خادم در مرز مهران با اشاره به ترافیک بی سابقه در محور ایلام به مرز مهران گفت: از روز گذشته علاوه بر مراجعه زائران به مرز مهران موضوع بازگشت زائران بر ترافیک جاده ها افزوده است.

وی تصریح کرد: ترافیک پایانه مرزی مهران هم اکنون به 85کیلومتری این مرز در نزدیکی شهر ایلام و صالح آباد رسیده است.

فرمانده پلیس راه ایلام از مردم خواست با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده برای بازگشت زائران از مراجعه به مرز مهران برای پیشواز زوار خودداری کنند.

وی علت عمده حوادث رانندگی در جاده های استان را علاوه بر ترافیک سنگین ،نا آشنایی برخی رانندگان غیر بومی عنوان کرد و از ان ها خواست با ارامش و با رعایت کامل قوانین رانندگی کنند.