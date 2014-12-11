۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان مینی بوس لرستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر پنج شنبه در نشست با خبرنگاران استان لرستان اظهار داشت: برای نوسازی ناوگان فرسوده مینی بوس استان لرستان ۵۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه هزار و ۴۴۸ دستگاه مینی بوس در سطح استان وجود دارد عنوان کرد: این وسایل نقلیه باید از طریق اعتبارات توسعه متوازن نوسازی شوند چرا که در غیر این صورت رانندگان این وسایل نقلیه به اجبار از کار بیکار شده و به جمعیت افراد بیکار استان افزوده می شوند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان با تاکید بر اختصاص تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی با بهره پایین و برگشت طولانی مدت برای نوسازی ناوگان مینی بوس استان ادامه داد: در مجموع برای نوسازی ناوگان مینی بوس استان ۵۰ میلیارد تومان نیاز است که ۳۵ میلیارد تومان آن باید از طریق سیستم بانکی پرداخت شود.

رحمانی با بیان اینکه میانگین سنی ناوگان مینی بوس لرستان ۳۱ سال است گفت: در حال حاضر تنها ۱۷۰ دستگاه از ناوگان مینی بوس استان زیر ۱۵ سال سن دارند و بقیه بالای ۱۵ سال هستند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که استاندارد میانگین سنی برای ناوگان مینی بوس زیر ۱۰ سال است.