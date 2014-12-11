۴ کارگاه تخصصی در زمینه پژوهش در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر بعدازظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با مطلوب ارزیابی کردن برنامه های هفته پژوهش در لرستان اظهار داشت: در این راستا طی هفته جاری چهار کارگاه تخصصی در حوزه پژوهش در دانشگاههای استان برگزار شد.

وی با اشاره به نواختن زنگ پژوهش در مدارس لرستان و برگزاری مراسم نمادین این روز عنوان کرد: همچنین چهار نمایشگاه از دستاوردهای پژوهشی استان طی این هفته در محل دانشگاه لرستان برپا شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان با دبیری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی با دبیری دانشگاه علمی کاربردی لرستان، نمایشگاه "فن بازار" با دبیری پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه دستاوردهای صنعت برق از نمایشگاه های دایر شده بود.

کورانی فر افزود: این نمایشگاه ها در قالب بیش از ۶۰ غرفه و طی سه روز متوالی در محل دانشگاه لرستان برگزار شد.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال استان لرستان طی روز ۱۸ آذرماه خبر داد و گفت: در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و همچنین استاندار لرستان برگزار شد از ۳۹ پژوهشگر برتر استان تجلیل به عمل آمد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه تلاش شد برنامه های هفته پژوهش امسال در سطح کیفی خوبی برگزار شود افزود: طی هفته جاری در حاشیه برپایی نمایشگاههای هفته پژوهش استان از سه محصول جدید تولید شده توسط شرکت های فناور پارک علم و فناوری لرستان رونمایی شد.

کورانی فر در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه خمیر مایه توسعه پایدار در هر جامعه ای تحقیق و پژوهش است ادامه داد: توجه به پژوهش نباید محدود به یک هفته شود و باید این موضوع به عنوان یک دغدغه و مطالبه جدی در همه برنامه ها و فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پژوهش و تحقیق منجر به تولید علم و دانش شده و راه حرکت علمی در مسیر توسعه را هموار می کند گفت: راه حل برون رفت از مشکلات کنونی استان در گرو توجه به پژوهش و کاربردی کردن تحقیقات صورت گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای تولید هر محصولی فرایندهایی باید طی شود تصریح کرد: تبدیل دانش به فناوری و سپس تبدیل فناوری به محصول و در نهایت تجاری سازی آن همواره باید مدنظر قرار گیرد.