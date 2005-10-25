آزمون دكتري تخصصي انگل شناسي پزشكي، فارماكولوژي، ايمونولوژي پزشكي و بهداشت محيط برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، داوطلباني مجاز به شركت در آزمون هستند كه كليه شرايط عمومي متداول در آزمون هاي مختلف كشور را دارا باشند.

دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) در رشته مربوطه يا دكتري حرفه اي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي)، عدم اشتغال به تحصيل دردوره هاي دكتراي تخصصي يا دستيار در كليه موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور، دارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي (MCHE حداقل نمره 50 و يا 475، IELTS حداقل نمره 5، TOEFL حداقل نمره 480، MELAB حداقل نمره 70) از شرايط اختصاصي براي شركت در اين دوره است.

داوطلباني كه در امتحان MCHE نمره 45 و يا 455 و بالاتر را كسب كرده باشند در آزمون اين دوره مي توانند ثبت نام كنند مشروط بر اينكه تا زمان امتحان جامع موفق به كسب نمره حد نصاب (475) شوند در غير اين صورت قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود.

نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت نظام وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد از ديگر شرايط شركت در اين آزمون است.

دانشجويان ترم آخر با ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 29 اسفند ماه سال جاري مجاز به شركت در آزمون هستند. داوطلباني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه عمومي هستند بايد تا تاريخ 20 دي ماه سال جاري خدمت وظيفه عمومي را به پايان برسانند.

داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در يك رشته هستند.

از داوطلباني كه در آزمون كتبي (مرحله اول) حد نصاب نمره لازم را (با توجه به سهميه مربوطه) كسب كرده باشند و تعداد دو برابر ظرفيت، جهت آزمون شفاهي (مرحله دوم) دعوت بعمل خواهد آمد.

داوطلبان بايد مدارك را از طريق پست شفارشي و يا با مراجعه حضوري از تاريخ 25مهر ماه لغايت 10 آبان ماه به آدرس تهران درب شمالي دانشگاه تهران جنب تالار ابن سينا - ساختمان شماره يك دانشكده پزشكي طبقه اول اطاق 213 اداره تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تحويل و يا ارسال كنند.

داوطلبين جهت اخذ كارت ورود به جلسه آزمون با همراه داشتن كارت شناسايي معتبر مي توانند از ساعت 9 الي 17روز چهارشنبه 12 آذر ماه به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران آدرس فوق الذكر مراجعه كنند.

به گزارش "مهر"، آزمون مذكور سوم آذر ماه برگزار مي شود و اسامي برگزيدگان مرحله اول آزمون 20 آذر اعلام مي شود. نتايج نهايتا پس از برگزاري مرحله دوم آزمون (مصاحبه) چهاردهم آذر ماه اعلام مي شود.