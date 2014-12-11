کارت ملی هوشمند در هفته ثبت و احوال برای گنبدی ها صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر دولو عصر پنجشنبه، در گفتگو با خبرنگاران گفت: ثبت وقایع حیاتی یکی از برنامه های مهم ثبت احوال است، متاسفانه بیمارستان ها لیست متولدین را دست نویس ارسال می کنند و خواستار تصحیح این روند هستیم.

وی همچنین به همکاری خوب دهیاران اشاره کرد و گفت: ثبت این وقایع با کمک دهیاران روند خوبی دارد.

دولو در ادامه ضمن اشاره به همکاری مدارس در عکس دار کردن دسته جمعی شاسنامه ها نیز گفت: از 15 مهر ماه تا کنون 300 جلد شناسنامه با همکاری مدیران عکس دار شده است.

سرپرست اداره ثبت احوال گنبد همچنین از راه اندازی پروژه صدور کار ملی هوشمند در اداره مرکزی پست گنبد، دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در روستای بی بی شیروان، دفتر پیشخوان شهری صدور کارت ملی هوشمند در شهر گنبدکاووس در هفته ثبت احوال خبر داد.

در ادامه، عبدالحسین مهماندوست، معاون فناوری و اطلاعات ثبت احوال گنبد کاووس نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از میزان تولد و فوت شهرستان پرداخت و گفت: در هشت ماه امسال پنج هزار و 863 مورد ولادت در گنبد ثبت شده که در سال گذشته و در مدت مشابه 5 هزار و 861 مورد بوده است.

وی تعداد ولادت در نقاط شهری را دو هزار و 385 مورد و در نقاط روستایی سه هزار و 478 مورد عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص فوت شدگان نیز گفت: طی هشت ماه اول امسال 961 فوت شدند که از این تعداد 432 نفر شهری، 500 نفر روستایی وتعدادی نیز مربوط به پرونده های معوقه است.

مهماندوست در ادامه ازدواج های ثبت شده در این شهرستان در هشت ماهه سال 93 را نیز دو هزار و 695 مورد ازدواج عنوان کرد که یک هزار و 225 مورد در حوزه شهر و 470 مورد در حوزه روستایی به ثبت رسیده است.

معاون فناوری و اطلاعات ثبت احوال گنبدکاووس در خصوص پرونده های راکد موجود در این اداره نیز گفت: تعداد یک هزار و 473 پرونده شناسنامه راکد در این اداره داشتیم که پس از بررسی تا کنون تعداد 200 فوتی و 102 نفر در قید حیات شناسایی شده اند و 216 سند نیز مربوط به شهرستانهای همجوار بوده که به این شهرستان ها منتقل شده است.

مهماندوست یادآور شد 955 نفر از پرونده های راکد هنوز شناسایی نشده اند که به پیشنهاد معاون سیسی اجتماعی فرمانداری مصوب شد جلسه ای با حضور ادارات خدماتی در هفته آتی گذاشته شود تا در شناسایی این تعداد پرونده اداره ثبت احوال را یاری کنند.

علی علیاری، معاون سیاسی امنیتی فرماندار گنبدکاووس نیز در این جلسه گفت: ثبت به موقع وقایع حیاتی در شهرستان باعث برنامه ریزی بهتر مدیران می شود، جایگاه ثبت وقایع حیاتی گنبد در استان جایگاه خوبی است و این باعث از مشکلات و ضعف های برنامه ریزی مدریتیت ها جلوگیری شود.

وی در خصوص همکاری مدارس برای عکس دار کردن شناسنامه نیز گفت: اگر دانش آموزان به تنهایی در این مورد اقدام کنند هم وقت زیادی از آنها گرفته خواهد شد و خارج بودن دانش اموزان از محیط آموزشی نیز آسیب هایی را به همراه خواهد داشت که خوشبختانه آموزش و پرورش چه در این حوزه و چه در حوزه های دیگر همکاری خوبی دارد.