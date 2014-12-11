150 کلاس درس فرسوده و تخریبی در دشتی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح دبیرستان سه کلاسه دخترانه شهدای بانک رفاه کارگران روستای باغان با تقدیر از خدمات ارزنده بانک رفاه کارگران اظهار داشت: ساخت چنین پروژه هایی که در راستای تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت بوده کار ارزشمند و خوبی است که امیدواریم در سطح شهرستان استمرار داشته باشد.

وی افزود: مردم شهرستان دشتی در امر آموزش و تحصیل همواره سرآمد و پیشتاز هستند و در عرصه های مختلف انقلاب نیز تاکنون حضور چشمگیری داشته اند.

فرماندار دشتی بیان کرد: مردمان این دیار که به رشادت و دلیر مردمی مشهور هستند در طول هشت سال دفاع مقدس جانانه از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و با تقدیم 214 شهید کارنامه درخشانی از خود جای گذاشتند.

مهرجو اضافه کرد: شهرستان دشتی دارای 80 هزار نفر جمعیت است که از این تعداد 70 درصد آنها در چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه وبادوله و مابقی در روستاها سکونت دارند .

وی یادآور شد: با توجه به وسعت شهرستان و پراکندگی که در سکونت‌گاه‌ها وجود دارد امکان خدمات رسانی مناسب برای مردم با مشکل مواجه ساخته که نیاز به اختصاص اعتبار زیادی است.

فرماندار دشتی بیان کرد: در سال جاری با عنایت دولت تدبیر وامید استاندار بوشهر اعتبارات خوبی به پروژه های عمرانی این شهرستان اختصاص یافته به طوری که شاهد افزایش سه برابری این اعتبارات بوده‌ایم.

وی گفت: امسال در کمیته برنامه ریزی شهرستان توجه ویژه‌ای به بخش آموزش شده به طوری که 42 میلیارد برای تکمیل، تعمیر و تجهیز مدارس شهرستان اختصاص داده شده است.

مهرجو بیان کرد: در حال حاضر 150 کلاس درس فرسوده و تخریبی در سطح شهرستان وجود دارد که نیاز است خیرین و موسسات مالی و اعتباری همت بیشتری کنند.

دبیرستان سه کلاسه دخترانه شهدای بانک رفاه کارگران روستای باغان با حضور فرماندار دشتی، مدیر عامل بانک رفاه کشور و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.