آزادی و استقلال نباید فدای یکدیگر شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی پنجشنبه شب در جمع اقشار مختلف رفسنجان در منزل امام جمعه فقید رفسنجان اظهار داشت: آزادی بیان و آزادی سخن، از دستاوردهای مهم انقلاب است و دینداران جامعه باید بیش از همه دغدغه اهداف امام راحل (ره) را داشته باشند که همین گونه است.

وی افزود: امام راحل (ره) تاریخ ساز است، امامی است که با اتکاء به ایشان، آینده خود را می سازیم و فردای نسل جوانمان تضمین می شود.

وی با اشاره به اینکه مومنین قبل و بعد از فتح، از نظر قرآن تفاوت دارند، ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) که امروز نامش در سراسر دنیا بلندآوازه است روزگاری سخت سپری می‌کرد و حتی جنگ در داخل منزلش هم وجود داشت و به او آزار می‌رساندند، با سنگ به پیامبر می‌زدند و حتی دندان پیامبر را یک بار شکستند.

زمان امام راحل (ره) منصب، مال و منال وجود نداشت

حجت الاسلام خمینی ادامه داد: روزهایی نیز که امام خمینی (ره) در نجف می‌گذراندند به سختی می‌گذشت کسانی بودند که امام را راحت نمی‌گذاشتند اگر می‌توانستند سنگ بر ایشان می‌زدند و پشتشان را به امام می‌کردند.

وی ادامه داد: کسانی که قبل از فتح با امام راحل (ره) بودند و ستمها و سختیهای فراوان کشیدند و به خاطر امام به زندان رفتند، یادمان باشد که آنها را فراموش نکنیم.

وی عنوان کرد: امروز از امام گفتن ترس ندارد در زمان امام راحل (ره) منصب، مال و منال وجود نداشت ولی رهبر کبیر انقلاب(ره) دوستانی داشتند که این افراد به کمک وی می شتافتند.

حجت الاسلام خمینی افزود: از افرادی که یار دیرین امام بودند حجت الاسلام عباس پورمحمدی و مرحوم آیت الله هاشمیان بودند، مرحوم شیخ محمد هاشمیان از مومنین قبل از فتح بود و چه در بخش نوق و بهرمان و سه قریه رفسنجان و چه در قم فعالیتهایی به نفع نظام جمهوری اسلامی و برای رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی انجام می دادند که می توان به بحث نگه داشتن وجوهات در بیت امام اشاره کرد.

زنده شدن سه آرزوی دیرینه توسط امام راحل(ره)

نوه امام راحل (ره) تصریح کرد: امام راحل (ره) به عنوان یک مکتب منجی، سه آرزوی دیرینه ما را زنده کردند و این سه آرزو استقلال، آزادی و دینداری است و بی توجهی به هر کدام از این سه عنصر باعث لطمه جامعه اسلامی خواهد بود.

وی بیان داشت: در دوره مشروطه ما با یک جریانی مواجه بودیم که آزادی اصل بود ولی توجه به استقلال کمرنگ بود، در آن دوره نقش سفارتخانه ها ی خارجی پر رنگ بود و تحصن در سفارت روس و انگلیس انجام می شد.

حجت الاسلام خمینی در ادامه اضافه کرد: در آن دوره توجه به آزادی خواهی بود اما توجه به استقلال کمرنگ بود، رهبران مشروطه دینداران جامعه بودند که می توان از جمله آنها به آیت الله بهبهانی، آیت الله طباطبایی و آیت الله خراسانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: نباید هیچ یک از این سه آرزو فدای دیگری شود و نباید به بهانه آزادی، استقلال سیاسی خود را از دست بدهیم و به بهانه استقلال آزادی خود را فدا کنیم.

حجت الاسلام خمینی عنوان کرد: این سه آرزو به عنوان نمادی است که آینده ما را می سازد و هر کدام از آنها که کم توجهی شود لاجرم به مشکلاتی می رسیم.

اسلام نباید کاریکاتوری باشد

وی با بیان اینکه اسلام نباید کاریکاتوری باشد، اظهار داشت: گاهی اوقات اسلام نزد ما به شکل کاریکاتور است برای اینکه از دید قرآن، خدا و پیغمبر برخی گناهان از گناهان دیگر مهمتر و عذاب آنها سنگین تر است اما از دید ما مردم بر عکس است.

وی اضافه کرد: شرب خمر و آبروی مومن، تهمت و دروغ، حجاب و بی حجاب را می توان نام برد که فردی دیندار برایش شرب خمر گناهی نابخشودنی است اما حاضر است با کسی که دروغ و تهمت می زند زندگی کند و در این زندگی، دینداری اش کاریکاتوری است که باید در مقیاس دین دیده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید حسن خمینی شامگاه پنجشنبه در ادامه سفر خود به رفسنجان، از یار دیرین امام و رهبری حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ عباس پور محمدی عیادت و از خداوند برای شیخ عباس پورمحمدی طلب شفای عاجل کرد.

در این عیادت استاندار، معاونین استاندار، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی حضور داشتند.