کشتار قاچاق دام بازی با سلامت مردم است/اطلاع رساني به مردم در اولويت

به گزارش خبرنگار مهر، اطلاع رساني به مردم در خصوص بيماري هاي مشترك دام و انسان يكي از الزامات ضروري در عصر حاضر است و در همين راستاست كه اداره كل دامپزشكي استان كردستان با برگزاري مراسم هاي بازيد از كشتارگاه سنندج سعي مي كند كه در اين راستا اطلاع رساني مناسبي به مردم انجام دهد.

روز پنج شنبه از صبح تا بعد از ظهر جمعی از ائمه جمعه و جماعت شهر و روستاهای سنندج از روند کشتار و ذبح دام های سنگین و سبک در کشتارگاه صنعتی دام کردستان بازدید کردند.

علاوه برآشنایی ائمه جمعه از نزدیک با نحوه کشتار و ذبح شرعی این دام ها ،مدیرکل دامپزشکی استان کردستان آگاه سازی مردم با مخاطرات ناشی از کشتار خارج از کشتارگاه که به عنوان کشتارقاچاق شناخته می شوند، از سوی این روحانیون را از اهداف برگزاری این بازدید ذکر کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان کردستان در جمع این روحانیون به تشریح مراحل کشتار پرداخت و گفت: دام هایی که برای کشتار به این کشتارگاه آورده می شوند 24 ساعت در اصطبل انتظار نگهداری و مورد معاینه قرار می گیرند.

زیباکردار ادامه داد: سپس دام ها را وارد سالن کشتار می کنند دراین مرحله دام های سنگین را به وسیله شک الکتریکی کمی بی حس می کنند و سپس ذابح رو به قبله و با ذکر بسمه الله اقدام به ذبح دام می کند.

وی با بیان اینکه دادن شک به دام و آویزان کردن آن سپس خروج حداکثر خون از بدن حیوان می شود، بیان کرد: یکی از مهمترین مزایای کشتارگاه های صنعتی این است که تمامی مراحل کشتار بدون تماس با زمین انجام می شود.

وی از دیگر مراحلی که در این کشتارگاه انجام می شود را شامل پوست کنی، قطع اندام ها، شقه کنی، خارج کردن امعاء و احشاء ذکر کرد و گفت: آلایشات( کله و پاچه و جگر) دام های سبک و سنگین هم توسط دامپزشک مورد معاینه قرار می گیرد و سپس جگرهای سالم مُهر و نشانه گذاری می کنند.

کشتار دام در کشتارگاه صنعتی کردستان کاملا شرعی انجام می شود

امام جمعه موقت سنندج در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: تمامی مراحل کشتار را به همراه سایر روحانیون حاضر بازدید کردیم و تمامی مراحل کشتار و ذبح دام کاملا شرعی انجام می شود.

ماموستا سید احسن حسینی با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهمی که دین اسلام همواره بر آن تاکید کرده بهداشت و حفظ سلامت انسان ها است، بیان کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این مهم مردم باید دام های خود را برای کشتار به چنین کشتارگاهی که از نظر بهداشتی کاملا تایید شده است، انتقال دهند.

امام جمعه شهرک بهاران سنندج نیز در حاشيه اين بازديد به خبرنگار مهر گفت: چند شرط مهم برای ذبح حیوان ذبح استفاده از چاقوی خیلی تیز، ذبح رو به قبله و ذکر بسمه الله است.

ماموستا خلیل آدابی عنوان کرد: سلاخ باید با استفاده از چاقویی تیزسریع عمل ذبح را انجام دهد تا حیوان احساس درد نکند و پیامبر اکرم(ص) هم بر این امر تاکید کردند که ذبح به گونه ای انجام شود که دام احساس درد نکند.

روحانیون حاضر در این بازدید همگی ذبح شرعی دام را در این کشتارگاه تایید کردند و از روند منظم و بهداشتی کشتار هم تقدیر کردند.

کشتارگاه صنعتی دام کردستان که از سال 89 به بهره برداری رسیده و برای کشتاردام های هشت شهرستان استان طراحی شده است هم اکنون با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کند و در طول این چند سال تنها کشتاردام و تهیه گوشت قرمز شهرستان سنندج را برعهده داشته است.

در چند هفته اخیر کشتارگاه سنتی شهرستان دهگلان هم تعطیل و کشتار این شهرستان به کشتارگاه صنعتی دام استان انتقال داده شده است و یکی از سیاست ها و برنامه های مسئولان استان تعطیلی کشتارگاه های سنتی دیگر شهرستان های استان است.

معضل کشتارغیر مجاز دام درروستاها هنوز به قوت خود باقی است

فرشید مرادی یکی از قصاب های دهگلانی یکی از مشکلات موجود را کشتار غیرمجاز دام در روستاها خواند و به خبرنگارمهر گفت: قصاب در روستاها به دلیل اینکه مالیات و عوارضی پرداخت نمی کند گوشت را ارزان تر به مردم می فروشد و متاسفانه مردم هم به همین دلیل از خرید اینگونه گوشت ها استقبال می کنند.

وی ادامه داد: در مدتی که فرمانداری و نیروی انتظامی شهرستان اعلام کردند که با کشتارغیرمجاز و قاچاق برخورد خواهند کرد و اجازه کشتار در اماکنی به غیر از کشتارگاه داده نمی شد یک هفته ای کشتار در روستاها متوقف شد.

وی افزود: متاسفانه کشتار دام در روستاها دوباره آغاز شده است و گوشت را کیلویی 27، 28 هزار تومان به مردم می فروشند در حالیکه ما طبق تعرفه سنندج 32 هزار تومان به فروش می رسانیم و همین امر منجر به کاهش فروش ما شده است.

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان هم چون کوه یخ اند

مدیرکل دامپزشکی کردستان از فرصت حضور روحانیون استفاده کرد و به بیان علائم و نشانه های چندین بیماری مشترک بین انسان ودام پرداخت و گفت: بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را به کوه یخ تشبیه کردند که آنچه در ظاهر دیده می شود قسمت کوچکی از آن است.

زیباکردار با اشاره به اینکه برخی از این بیماری ها مثل سیاه زخم آنقدر مهم هستند که از آنها به عنوان سلاح هم استفاده می شود،ادامه داد: تروریست ها برای ترور شخصیت های بسیاری از پودرمیکروب سیاه زخم در قالب پاکت نامه استفاده کردند.

وی با بیان اینکه سیاه زخم از جمله بیماری هایی است که در ایران وجود دارد، افزود: دام های کشور اگر بر علیه این بیماری واکسینه نشوند به آن مبتلا خواهند شد و دراین صورت انسان هم با تماس مستقیم یا استفاده از گوشت چنین دامی مبتلا می شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان خروج خونابه از تمامی منافذ بدن حیوان را از علائم بیماری سیاه زخم ذکر کرد و افزود: خون چنین حیوانی پر از میکروب سیاه زخم است و خاکی هم که چنین خونی برآن ریخته می شود درصورتی که ضدعفونی نشود تا 50 سال آلوده است.

به گفته زیباکردار اگر فردی در کمترین زمان ممکن متوجه مبتلاشدن خود به بیماری سیاه زخم شود امکان درمان آن وجود دارد.

وی عنوان کرد: 24 تا 48 ساعت طول می کشد که دام مبتلا به سیاه زخم تلف شود وممکن است دامداری بدون اطلاع از اثرات چنین بیماری قبل ازتلف شدن دام اقدام به کشتار و عرضه گوشت آن کند ولی اگر چنین دامی به کشتارگاه منتقل شود قطعا معدوم خواهد شد.

شاربن جلدی یا سیاه زخم حدود 95 تا 98 درصد موارد بیماری انسانی را شامل می شود که با آلوده شدن زخم و بریدگی و خراش های پوستی ایجاد می شود .

فرم تنفسی از طریق استنشاق گرد و غبار آلوده به هاگ باکتری و فرم گوارشی از طریق مصرف گوشت، مواد غذایی و آب آلوده وارد دستگاه گوارش انسان می شود .گزش حشرات و تماس با خون و لاشه دام های تلف شده و پوست آلوده از جمله راه های انتقال بیماری در انسان است.

وی هاری را از دیگر بیماری های مشترک بین انسان و دام ذکر کرد وگفت: تاکنون بیماری کشنده تری از هاری وجود نداشته است.

بيماري هاري، بيماري ويروسي خطرناكي است كه ويروس آن از طريق بزاق آلوده پستانداران مانند سگ، گربه، گرگ، روباه ، خفاش و حيوانات ديگر كه معمولاً از راه گازگرفتگي و يا يك زخم باز كه با بزاق تماس پيدا نمايد به انسان منتقل مي شود .

فردي كه توسط حيوان هار دچار گاز گرفتگي شده در صورت عدم درمان و ابتلا به هاري محكوم به مرگ است .

اگر فردي دچار گازگرفتگي شود و يا پنجه حيوان ايجاد خراش در بدن او کند بايد با مراكز پيشگيري و درمان هاري در سطح كشور مشاوره و تحت درمان قرار گيرد.

واكسيناسيون عليه هاري در پنج نوبت انجام مي شود كه نوبت اول در روز حادثه يا روز مراجعه ، نوبت دوم 3 روز بعد ، نوبت سوم 7 روز بعد ، نوبت چهارم 14 روز بعد و نوبت پنجم 30 روز بعد تزريق مي شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: از دیگر بیماری های مشترک بین انسان ودام تب مالت یا بروسلوز است که از جمله راه های سرایت آن به انسان شامل‌ تماس‌ مستقیم‌ بابافت های‌ حیوان‌ آلوده‌ نظیر خون‌،ترشحات‌ رحمی‌ و ترشحات‌ جنین‌سقط شده‌، مصرف شیرخام وفرآوردهای لبنی آلوده است.

زیبا کرداربیان کرد: متاسفانه در مناطقی از استان مردم تمایل بیشتری به مصرف محصولات لبنی محلی غیرپاستوریزه دارند و همین امر عاملی در انتشار این بیماری است.

علائم بیماری تب مالت

ثابت ترين علامت فرد مبتلا به تب مالت تب است كه مي تواند با احساس سرما يا لرز تكان دهنده همراه باشد ،دردهاي منتشر بدن، سر درد، تعريق شديد بويژه شب ها، ضعف و خستگي، بي اشتهايي، لاغري و افسردگي، بزرگ شدن كبد ، طحال از دیگر علائم این بیماری است.

زیباکردار از مردم استان خواست در صورت مشاهده کشتاردام در محله و روستای خود حتما اداره کل دامپزشکی را در جریان بگذارند تا دام قبل از کشتار توسط دامپزشکان مورد بازرسی و معاینه قرار داده شوند و بدین گونه از مصرف گوشت دامی بیمار جلوگیری به عمل آید.

وی گفت: فردی که به صورت غیرمجاز اقدام به کشتار دام می کند درصورت بیماربودن دام موجب مرگ تدریجی بیش از 100 نفر می شود و این کار جنایت بزرگی است.

ائمه جمعه حاضر در این بازدید هم عنوان کردند: که در نمازهای جمعه حتما مردم را به انتقال دام های خود برای کشتار به این کشتارگاه تشویق خواهیم کرد ولی بیان توضیحاتی در خصوص چنین بیماری هایی باید از سوی کارشناسان مربوطه صورت گیرد و در این راستا تریبون مساجد در اختیار آنها قرار داده می شود.

این روحانیون خواستار نظارت بیشتر و برخورد جدی تر با افرادی که اقدام به کشتارقاچاق دام می کنند، شدند.