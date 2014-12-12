قضاوت داور بین المللی جودو در دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هنگ کنگ ، ابوالفضل حیدریان داور بین المللی جودو کشورمان که در این رقابتها قضاوت می کند در روز نخست از سوی کمیته داوران به عنوان کمیسیون داوری روی قضاوت های تاتامی يک نظارت داشت.

وی که به عنوان سرداور در این رقابتها حضور دارد عصر پنجشنبه از سوی "کاواگوچی" رئیس کمیته داوران آسیا به عنوان سرداور دیدار نماینده کره جنوبی و ژاپن را در جدال پایانی وزن 55- کیلوگرم پسران برعهده داشت. این دیدار حساس و زیبا را در نهایت حریف کره ای به سود خود خاتمه داد و حیدریان به خوبی این جدال را که نگاه های زیادی متوجه آن بود را قضاوت کرد.

هشتمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان آسیا در هنگ کنگ جریان دارد.