به گزارش خبرگزاری مهر، متن این حکم به این شرح است:

جناب آقای مهندس انبارلویی

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب مفید و بر اساس ساختار جدید سازمان جنابعالی به موجب این حکم به سمت «مدیر کل آرشیوها» منصوب می‌شوید.

وظیفه جنابعالی در این مسئولیت علاوه بر ساماندهی، حفظ و نگهداری بزرگترین میراث دیداری و شنیداری کشور، ایجاد سازوکارهای لازم برای سرعت بخشیدن به دسترسی برنامه‌سازان رادیویی و تلویزیونی به منابع بی‌نظیر، فاخر و کمیاب آرشیوی است که موجب ارتقاء کیفی خدمات صداوسیما می‌باشد.

توجه به روزآمدی و بازیابی منابع موجود، پاسخگویی به هنگام به مراجعه‌کنندگان درون و برون‌سازمانی، هماهنگی و ارتباط موثر با مجموعه آرشیو‌های سازمان در سراسر کشور، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین رسانه‌ای در ارائه خدمات، تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال و تهیه نر‌م‌افزار لازم که قابلیت جستجو برای همه منابع سازمان را فراهم کند از عمده انتظاراتی است که می‌بایست با به کارگیری نیروهای متعهد و کارآمد برآورده شود.

لازم می‌دانم از خدمات مفید و موثر جناب آقای محمدیان در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کنم. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

محمد سرافراز

رئیس سازمان