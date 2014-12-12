  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۴۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

- سفارت رژیم صهیونیستی در آتن پایتخت یونان هدف تیراندازی قرار گرفت.

- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سی آی ای) اعلام کرد که مسئولان مبارزه با تروریسم این کشور در دلایل حمله واشنگتن به عراق در سال 2003 شک کرده اند.

- تایلند وجود زندان های مخفی در کشورش را تکذیب کرد.

- وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون)، روسیه را به استقرار موشک های کروز هسته ای در اروپا تهدید کرد.

- "نارندا مودی" نخست وزیر هند اعلام کرد روسیه همچنان مهمترین شریک نظامی کشورش است.

- درگیری ها در کرانه باختری باعث زخمی شدن 19 شهروند فلسطینی شده است.

- قیمت جهانی نفت برای اولین بار از جولای 2009 به کمتر از 60 دلار کاهش یافت.

- مجلس سنای آمریکا پیش نویس تحریم های جدید علیه روسیه را تصویب کرد.

- نیروهای امنیتی مصر، 12 تروریست را در شمال سیناء بازداشت کردند.

- "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که آتش بس در این کشور واقعی است.

کد مطلب 2442026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها