عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- سفارت رژیم صهیونیستی در آتن پایتخت یونان هدف تیراندازی قرار گرفت.
- سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سی آی ای) اعلام کرد که مسئولان مبارزه با تروریسم این کشور در دلایل حمله واشنگتن به عراق در سال 2003 شک کرده اند.
- تایلند وجود زندان های مخفی در کشورش را تکذیب کرد.
- وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون)، روسیه را به استقرار موشک های کروز هسته ای در اروپا تهدید کرد.
- "نارندا مودی" نخست وزیر هند اعلام کرد روسیه همچنان مهمترین شریک نظامی کشورش است.
- درگیری ها در کرانه باختری باعث زخمی شدن 19 شهروند فلسطینی شده است.
- قیمت جهانی نفت برای اولین بار از جولای 2009 به کمتر از 60 دلار کاهش یافت.
- مجلس سنای آمریکا پیش نویس تحریم های جدید علیه روسیه را تصویب کرد.
- نیروهای امنیتی مصر، 12 تروریست را در شمال سیناء بازداشت کردند.
- "پترو پوروشنکو" رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که آتش بس در این کشور واقعی است.
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