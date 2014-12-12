«اسب مرده» در محفل منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه­ برنامه­ دوشنبه ­های نقد تئاتر، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران دوشنبه 24 آذر 1393 نشست نقد و بررسی نمایش «اسب مرده» به نویسندگی و کارگردانی سیدسعید هاشم­زاده و بازیگری نونا نیسی، رشید آقایی، سحرناز عباس­زاده، مرضیه شاطرطوسی، ندا اصغری و یاسمن میرازیی را برگزار می­ کند.

کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در نظر دارد تا در راستای گسترش کمی و کیفی نقد حضوری تئاتر کشور و با یک برنامه­ریزی منظم و دقیق، در قالب برنامه­ی «دوشنبه­ های نقد تئاتر» هر هفته با حضور منتقدان عضو این کانون و عوامل اجرایی نمایش ­ها به نقد و بررسی یکی از نمایش­ های روی صحنه بپردازد.

نشست نقد و بررسی نمایش «اسب مرده» پس از اجرای این نمایش در تماشاخانه­ آو و با حضور مصطفی محمودی، علی جعفری و عرفان پهلوانی انجام خواهد شد.

ورود به این نشست­ ها برای تمامی علاقه­ مندان به فرهنگ و هنر آزاد است.