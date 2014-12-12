«اسب مرده» در محفل منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه دوشنبه های نقد تئاتر، کانون ملی منتقدان تئاتر ایران دوشنبه 24 آذر 1393 نشست نقد و بررسی نمایش «اسب مرده» به نویسندگی و کارگردانی سیدسعید هاشمزاده و بازیگری نونا نیسی، رشید آقایی، سحرناز عباسزاده، مرضیه شاطرطوسی، ندا اصغری و یاسمن میرازیی را برگزار می کند.
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران در نظر دارد تا در راستای گسترش کمی و کیفی نقد حضوری تئاتر کشور و با یک برنامهریزی منظم و دقیق، در قالب برنامهی «دوشنبه های نقد تئاتر» هر هفته با حضور منتقدان عضو این کانون و عوامل اجرایی نمایش ها به نقد و بررسی یکی از نمایش های روی صحنه بپردازد.
نشست نقد و بررسی نمایش «اسب مرده» پس از اجرای این نمایش در تماشاخانه آو و با حضور مصطفی محمودی، علی جعفری و عرفان پهلوانی انجام خواهد شد.
ورود به این نشست ها برای تمامی علاقه مندان به فرهنگ و هنر آزاد است.
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