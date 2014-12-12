۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

رزمایش بزرگ الی بیت‌المقدس در شهرستان دشتی برگزار شد

دشتی - رزمایش الی بیت المقدس با حضور گردان‌های الی بیت‌المقدس شهرستان دشتی همزمان با پنج شهرستان استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی صبح جمعه در صبحگاه مشترک رزمایش گردانهای الی بیت المقدس شهرستان دشتی اظهار داشت: بسیجیان سلحشور ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس جانانه در جبهه‌های حق علیه باطق جنگیدند و در این راه جانشان را تقدیم نظام کردند.

وی افزود: امروز وظیفه همه ماست که راه و آرمان‌های حضرت امام (ره) را در اعتلای نظام مقدس اسلامی و گسترش و نفوذ تفکر اسلام ناب محمدی ادامه و نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشیم.

مهرجو ادامه داد: امروزه در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری قرار داریم که با بروز و ظهور فرق های جعلی افکار اسلامی را ترویج می دهند که ساخته و پرداخته سازمان‌های جاسوسی سلطه و استکبار است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تنها ندای عدالت طلبانه‌ای که در جهان طنین اندام شده و توانسته است اثرات مهم و بالای در جهان و منطقه خاورمیانه برجا بگذارد اسلام ناب محمدی (ص) است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: امروزه در دنیا و اتاق فکر نظام سلطه بحث پیشگیری از اسلام ناب محمدی و گسترش اندیشه های حضرت امام (ره) مطرح است.

غلامرضا مهرجو خاطر نشان کرد: امروز شاهد زایش گروه‌های القاعده، النصره و داعش هستیم همه اینها برای مقابله با اندیشه های اسلام ناب محمدی(ص) است.

وی گفت: در شرایط کنونی بر همه شما بسیجیان فرض است که این اندیشه و تفکر را گسترش دهید.

برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس به مدت دو روز با حضور 4 گردان

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی نیز گفت: این رزمایش باهدف انسجام و آمادگی توان رزمی بسیجیان با حضور چهار گردان به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار علی غضفری افزود: بسیج یادگار حضرت امام(ره) از زمان تشکیل تاکنون در صحنه های مختلف حضور داشته است.

وی ادامه داد: امروزه تفکر بسیجی به عنوان الگو به تمام دنیا صادر شده و دشمنان از این تفکر ترس دارند و عنوان خاری در چشم دشمنان است.

غضفری بیان کرد: بسیجیان شهرستان دشتی این آمادگی را دارند که با هر گونه تهدید دشمنان به واسطه بصیرت بالایی که دارند مقابله کنند.

 

