به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی صبح جمعه در صبحگاه مشترک رزمایش گردانهای الی بیت المقدس شهرستان دشتی اظهار داشت: بسیجیان سلحشور ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس جانانه در جبهه‌های حق علیه باطق جنگیدند و در این راه جانشان را تقدیم نظام کردند.

وی افزود: امروز وظیفه همه ماست که راه و آرمان‌های حضرت امام (ره) را در اعتلای نظام مقدس اسلامی و گسترش و نفوذ تفکر اسلام ناب محمدی ادامه و نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشیم.

مهرجو ادامه داد: امروزه در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری قرار داریم که با بروز و ظهور فرق های جعلی افکار اسلامی را ترویج می دهند که ساخته و پرداخته سازمان‌های جاسوسی سلطه و استکبار است.

وی بیان کرد: در حال حاضر تنها ندای عدالت طلبانه‌ای که در جهان طنین اندام شده و توانسته است اثرات مهم و بالای در جهان و منطقه خاورمیانه برجا بگذارد اسلام ناب محمدی (ص) است.

فرماندار دشتی اضافه کرد: امروزه در دنیا و اتاق فکر نظام سلطه بحث پیشگیری از اسلام ناب محمدی و گسترش اندیشه های حضرت امام (ره) مطرح است.

غلامرضا مهرجو خاطر نشان کرد: امروز شاهد زایش گروه‌های القاعده، النصره و داعش هستیم همه اینها برای مقابله با اندیشه های اسلام ناب محمدی(ص) است.

وی گفت: در شرایط کنونی بر همه شما بسیجیان فرض است که این اندیشه و تفکر را گسترش دهید.

برگزاری رزمایش الی بیت‌المقدس به مدت دو روز با حضور 4 گردان

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی نیز گفت: این رزمایش باهدف انسجام و آمادگی توان رزمی بسیجیان با حضور چهار گردان به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار علی غضفری افزود: بسیج یادگار حضرت امام(ره) از زمان تشکیل تاکنون در صحنه های مختلف حضور داشته است.

وی ادامه داد: امروزه تفکر بسیجی به عنوان الگو به تمام دنیا صادر شده و دشمنان از این تفکر ترس دارند و عنوان خاری در چشم دشمنان است.

غضفری بیان کرد: بسیجیان شهرستان دشتی این آمادگی را دارند که با هر گونه تهدید دشمنان به واسطه بصیرت بالایی که دارند مقابله کنند.