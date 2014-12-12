  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

حبیب گردانی در لیست کیروش/

فقط یک بازیکن از تیم قهرمان نیم فصل لیگ برتر به تیم ملی دعوت شد

فقط یک بازیکن از تیم قهرمان نیم فصل لیگ برتر به تیم ملی دعوت شد

تبریز – در حالی که لیست بازیکنان تیم ملی برای حضور در اردوی آفریقای جنوبی از طرف سرمربی تیم ملی اعلام شد فقط یک بازیکن از تیم قهرمان نیم فصل لیگ برتر به تیم ملی دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب گردانی مدافع تراکتورسازی تنها بازیکن این تیم در لیست کارلوس کیروش است که به تیم ملی دعوت شده است و باید ساعت ۱۵ روز شنبه در هتل آزادی حاضر شود.

تراکتورسازی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و موفق شد تا در نیم فصل به مقام قهرمانی برسد و بسیاری از رکوردها و بهترین های لیگ همچون بیشترین گل زده، بهترین تفاضل گل، بهترین گلزنان و بیشترین امتیاز را برای خود ثبت کند.

اکنون و در حالیکه فقط چند ماه به آغاز رقابت های جام ملت های آسیا باقی مانده است از این تیم جوان و آینده دار کشورمان که امسال باید هم در لیگ برت فوتبال کشورمان و هم جام باشگاه های آسیا به میدان برود فقط یک نفر به اردوی تیم ملی دعوت شده است.

کد مطلب 2442052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها