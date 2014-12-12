فقط یک بازیکن از تیم قهرمان نیم فصل لیگ برتر به تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب گردانی مدافع تراکتورسازی تنها بازیکن این تیم در لیست کارلوس کیروش است که به تیم ملی دعوت شده است و باید ساعت ۱۵ روز شنبه در هتل آزادی حاضر شود.

تراکتورسازی در فصل جاری رقابت های لیگ برتر عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت و موفق شد تا در نیم فصل به مقام قهرمانی برسد و بسیاری از رکوردها و بهترین های لیگ همچون بیشترین گل زده، بهترین تفاضل گل، بهترین گلزنان و بیشترین امتیاز را برای خود ثبت کند.

اکنون و در حالیکه فقط چند ماه به آغاز رقابت های جام ملت های آسیا باقی مانده است از این تیم جوان و آینده دار کشورمان که امسال باید هم در لیگ برت فوتبال کشورمان و هم جام باشگاه های آسیا به میدان برود فقط یک نفر به اردوی تیم ملی دعوت شده است.