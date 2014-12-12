۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

اوباما تاکید کرد:

احتمال بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا در پی تحریم‌ روسیه

رئیس جمهوری آمریکا گفت با تحریم‌ های بیشتر واشنگتن علیه روسیه، اختلاف میان ایالات متحده و اروپا نمایان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، باراک اوباما روز گذشته درنشست شورای صادرات در واشنگتن ضمن هشدار درباره تبعات تحریم‌ های ضد روسی بیشتر گفت احتمال بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا در پی تحریم‌ های بیشتر واشنگتن علیه روسیه وجود دارد.

وی ضمن اشتباه خواندن این ایده که موضع ولادیمیر پوتین با اعمال تحریم‌ های بیشتر تغییر می کند، در عین حال خواستار اتحاد ائتلاف ضد روسی شد.

این اظهارات درحالیست که رئیس جمهوری روسیه در نطق سالانه خود برای مردم کشورش گفته است غرب با دستاویز قرار دادن بحران اوکراین و مسئله الحاق کریمه به خاک روسیه، درصدد است از نظر اقتصادی و سیاسی به این کشور صدمه بزند اما تحريم موجب رشد اقتصاد روسيه می شود.

