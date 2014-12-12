سیطره داعش بر 15 روستای الانبار/منطقه المعتصم از سیطره داعش آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد گروه تروریستی داعش بر 15 روستای استان الانبار مسلط شده است.

الفرات هم از هلاکت 20 تروریست داعشی در حملات هوایی به مواضع آنها در جنوب موصل خبر داد.

پاکسازی کامل منطقه المعتصم از لوث داعش

وزارت دفاع عراق از پاکسازی کامل منطقه المعتصم از لوث گروه تروریستی داعش خبر داد. این منطقه در جنوب سامراء قرار دارد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع عراق، نیروهای وابسته به فرماندهی عملیات سامراء، منطقه المعتصم را با عشایر و نیروهای داوطلب مردمی به طور کامل از لوث تروریستهای داعش پاکسازی کردند و پس از پایان عملیات آزادسازی منطقه، کار پاکسازی منازلی را که تروریستها بمبگذاری کرده اند، و خنثی سازی بمبهای کارگذاشته شده در جاده ها را آغاز کرده اند و این منطقه اکنون به طور کامل تحت سیطره نیروهای امنیتی قرار دارد.

فرماندهی عملیات سامراء پیشتر از پاکسازی 60 درصد منطقه المعتصم خبر داده بود.

الفرات همچنین از ناکامی تروریستهای تکفیری در هدف قرار دادن زائران اربعین حسینی از طریق منفجر کردن قطار حامل آنها در منطقه المحمودیه واقع در جنوب بغداد خبر داد.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد نیروهای امنیتی دو خودرو بمبگذاری بمبگذاری شده را در کربلای معلی کشف و خنثی کردند.