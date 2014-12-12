رایزنی سیسی و عبدالله دوم/تاکید بر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار با یکدیگر بر اهمیت حفظ وحدت اراضی عراق و حمایت از تلاش های دولت عراق در این زمینه تاکید کردند.

طرفین در این دیدار تروریسم در عراق و راه های مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سیسی و عبدالله دوم همچنین بر اهمیت وحدت کشورهای عربی و اسلامی برای از بین بردن تروریسم تاکید کردند و اعلام کردند که در این رابطه باید با هماهنگی و همکاری مشترک چهره خوبی از دین مبین اسلام ارائه شود.

این دیدار در جریان سفر رئیس جمهوری مصر به اردن صورت گرفت.