۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

در اردن انجام شد؛

رایزنی سیسی و عبدالله دوم/تاکید بر حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم

رئیس جمهوری مصر و پادشاه اردن در دیدار با یکدیگر بر ضرورت حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار با یکدیگر بر اهمیت حفظ وحدت اراضی عراق و حمایت از تلاش های دولت عراق در این زمینه تاکید کردند.

طرفین در این دیدار تروریسم در عراق و راه های مقابله با آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سیسی و عبدالله دوم همچنین بر اهمیت وحدت کشورهای عربی و اسلامی برای از بین بردن تروریسم تاکید کردند و اعلام کردند که در این رابطه باید با هماهنگی و همکاری مشترک چهره خوبی از دین مبین اسلام ارائه شود.

این دیدار در جریان سفر رئیس جمهوری مصر به اردن صورت گرفت.

