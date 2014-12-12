عکاسی از آثار موزه ای را یاد بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر میخواهید دریابید فرآیند عکاسی از آثار موزهای چگونه انجام میپذیرد و عکاسی از آثار تاریخی- موزهای چه ویژگیها و شرایطی دارد، در نشست علمی- تخصصی «عکاسی آثار موزهای» در کتابخانه و موزه ملی ملک حضور یابید.
هجدهمین نشست از سلسله نشستهای علمی- تخصصی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک با موضوع «عکاسی آثار موزهای» در روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ خورشیدی ساعت ۱۵ در این گنجینه ۷۸ ساله برگزار خواهد شد. در این نشست «مجید فداییان» نگارگر و کارشناس و پژوهشگر هنرهای سنتی و آثار تاریخی و «محمد حکمت» کارشناس موزهداری سخنرانی خواهند کرد.
نشست علمی- تخصصی «عکاسی آثار موزهای» در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» برگزار خواهد شد. از دوستداران حوزه تاریخ و فرهنگ و علاقهمندان به آثار موزهای دعوت میشود در این نشست حضور یابند.
نظر شما