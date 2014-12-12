حضور میلیونها زائر در کربلا نشان از عظمت مکتب شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس‌الدین در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و فرارسیدن رحلت رسول اکرم(ص) اظهارکرد: حضور باشکوه شیعیان و مسلمانان جهان در کربلا نشان از ارادت خاص مردم دنیا به ائمه اطهار است.

وی بیان کرد: آن‌دسته از عاشقانی که با پای پیاده به کربلای معلا برای عرض ادب و باخلوص نیت مشرف شده‌اند با حضور خود پیامی را عنوان کرده و آن پیام جز شکوه مکتب شیعی و اسلام نیست.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین بیان داشت: راه و مکتب اباعبدالله الحسین(ع) تنها برای پایداری اسلام و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بوده و ایشان در همین راه به شهادت رسیدند.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه خطبه‌های خود گفت: وجود نعمات فراوان و برکات خداوندی همه در حیات زندگانی ما نقش دارند و باید از نعمات الهی شکرگذاری کنیم.

وی بیان داشت: وجود همه نعمات و برکاتی که شاهد آن هستیم برگرفته از عظمت پروردگار و خالق یکتا بوده که با توجه به پیرامون خود می‌توانیم این نعمات فراوانی الهی را مشاهده کنیم.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین در خصوص پیدایش پیغمبران و انبیا خدا نیز گفت: خداوند متعال همه ائمه اطهار و پیامبران را فرستاد تا ما در سایه رهنمودهای آنان راه سعادت را پیشه کنیم.

وی بیان کرد: رحمت خدا بر ما بندگان نازل شده و دین اسلام تنها با اخلاق‌مداری و قرآن‌مداری و سیره ائمه شکل گرفته است.

امام جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه گرایش و پیدایش اسلام از بعثت و خلقت پیامبران گسترش یافته است، گفت: مردم راه درست را با رهنمودهای پیامبر انتخاب کردند لذا باید با الگوگیری از اخلاق پیغمبر، جامعه ما باید با اخلاق نبوی، اسلام را گسترش دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: امروز اگر ما قدرت و صلابت داریم به برکت قرآن و اهل بیت بوده است.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین با بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی از دین و اسلام می‌ترسد و برای براندازی آن بسیار تلاش می‌کند، افزود: دشمنان شیعه از گسترش اسلام هراس دارند لذا برای براندازی اصل و اساس دین گروه‌های فساد داعش و طالبان را به راه انداخته‌اند.

امام جمعه بشرویه گفت: داعش گروهی است که از سوی رژیم صهیونیستی حمایت و از نظر مالی از سلفی‌های عربستان و وهابیون نادان پشتیبانی می‌شود.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین ادامه داد: دشمن می‌خواهد استقامت مردم شیعه و ایران را بشکنند اما سخت در اشتباه هستند چراکه این ملت توانسته با دست خالی هشت سال در جنگ تحمیلی پیروز شود و امروز هم با کمک رهبری و ولایت فقیه برای مقابله با هرگونه اقدام دشمن آماده هستند.

امام جمعه شهرستان بشرویه در ادامه خطبه‌های خود به مناسبت‌های هفته و سالروز اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: وجود بیست میلیون زائر در سرزمین کربلا نشان از عظمت مکتب شیعه دارد و دشمن در حال حاضر در خفا فرو رفته و از این حضور ترسیده است.

وی در پایان به مردم بشرویه خبر ارتقای نمایندگی فرهنگ و ارشاد شهرستان به اداره را داد و گفت: طی چهار ماه آینده فرهنگ و ارشاد شهرستان به اداره تغییر خواهد یافت و چارت آن نیز اعمال خواهد شد.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین همچنین با اشاره به هفته پژوهش و آغاز به کار فعالیت کارگاه نجوم‌شناسی برای اولین بار در کویر این شهرستان اظهار داشت: این امر نشان از پتانسیل بالای کویر شهرستان برای انجام امور نجوم را می‌رساند.