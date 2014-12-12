به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هنگ کنگ، این دوره از مسابقات روز پنجشنبه با حضور 172 جودوکار از 22 کشور به میزبانی هنگ کنگ در سالن "شیک کیپ پارک" آغاز شد که حاصل تلاش تیم جودوی نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات یک مدال طلا و سه برنز بود. سهیل جمال آبادی یک مدال طلا و علیرضا خجسته، حمید رضا ملک زاده و زهرا باقری هم سه مدال برنز کسب کردند.

جودوکاران کشورمان در روز پایانی رقابتهای نوجوانان آسیا موفق به کسب یک مدال برنز شدند. امیر حسین اخلاقی ، سعید طاهری ، حمیدرضا ملک زاده و شیوا جهانگیری شانس کسب مدال برنز را داشتند که تنها ملک زاده موفق به ایستادن روی سکوی سوم آسیا شد و اخلاقی به همراه طاهری و جهانگیری پنجم شدند.

حمید رضا ملک زاده نماینده وزن 90- کیلوگرم تیم ایران دور نخست استراحت داشت و سپس با امتیازات "وازاری" و "یوکو" "آشیکبايف" از قزاقستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. این جودوکار نوجوان کشورمان در راه رسیدن به دیدار نهایی "لیم هیوون" از کره جنوبی را پیش رو داشت که دقیقه سوم با ضربه فنی نتیجه را واگذار کرد. ملک زاده برای کسب مدال برنز "دی پاک" از هند را شکست داد و به نشان برنز دست يافت.

سعید طاهری در وزن 73- کیلوگرم کار خود را با برتری مقابل نماینده هند آغاز کرد. وی در این دیدار " آتار سینگ" هندی را در کمتر از 30 ثانیه ضربه فنی کرد و در ادامه "پوریوسورن" از مغولستان را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه يافت. طاهری برای رسیدن به دیدار نهایی به مصاف " "یولیو تلنت" از قرقیزستان رفت و با شکست در این مبارزه راهی گروه بازنده‎ها شد. این نماینده کشورمان برای کسب مدال برنز "واتارانابه " از ژاپن را پیش رو داشت که با وجود ارائه یک مبارزه پایاپای در حالی که هر دو جودوکار دو اخطار از داور مبارزه دريافت کرده بودند طاهری در فاصله 40 ثانیه به پایان مبارزه ضربه فنی شد و با از دست دادن شانس کسب مدال در جایگاه پنجم ایستاد.

شیوا جهانگیری در وزن 44- کیلوگرم هم پنجم شد. وی در دور نخست استراحت داشت و سپس مقابل "هانوکا تسوکی" از ژاپن، بازنده تاتامی را ترک کرد و راهی گروه بازنده‎ها شد. این عضو تیم بانوان کشورمان در این مرحله مقابل " چان یال" از ماکائو با ضربه فنی پیروز شد و به دیدار رده بندی راه يافت. جهانگیری برای کسب مدال برنز به مصاف "مورات گولدانا" از قزاقستان رفت و بازنده تاتامی را ترک و پنجم شد.

امیر حسین اخلاقی هم در وزن 90+ کیلوگرم در دور نخست استراحت داشت و سپس به مصاف "آتسوری" از مغولستان رفت و با دو اخطار بازنده شد. این جودوکار کشورمان در گروه بازنده ها "هیونگ" از چین تایپه را شکست داد و به دیدار رده بندی راه يافت. وی برای کسب مدال برنز به مصاف "یرکبولان" از قزاقستان رفت و با شکست در این دیدار از کسب مدال بازماند و پنجم شد.

لیلا سیاهوشی در وزن 48- کیلوگرم برای اولین دیدار با "زهارمانووا" از قزاقستان به روی تاتامی رفت که با واگذاری نتیجه به حریف خود از دور مسابقات کنار رفت. همچنین حامد رشیدی در وزن 81- کیلوگرم دور اول "کرموف" از ازبکستان را پیش داشت که او نیز در این پیکار بازنده شد و از دور رقابتها حذف شد. ضمن اینکه نسرین محمد صالحی در وزن 40- کیلوگرم با شکست برابر جودوکاران ماکائو و هند از دستیابی به مدال بازماند.