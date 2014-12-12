افزایش تنش میان چین و ویتنام بر سر شرکت در دیوان داوری لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از افزایش درگیری‌ لفظی ویتنام و چین بر سر دریای چین جنوبی در پی اعلام دولت ویتنام مبنی بر پیوستن این کشور به دادخواست فیلیپین درباره نزاع بین کشورهای متعدد در دریای چین جنوبی به دیوان داوری لاهه خبر داد.

اقدام ویتنام درحالیست که وزارت خارجه چین ضمن اعلام مخالفت خود با گشودن این پرونده در دیوان دائمی داوری در لاهه اعلام کرده است که پیگیری این مسئله نشان دهنده تلاشهای مخفیانه برای افزایش فشارهای سیاسی بر چین است و ویتنام باید به حاکمیت چین در این منطقه که پایه‌ های تاریخی دارد، احترام بگذارد.

چین پیشتر ضمن هشدار درباره ارجاع این مسئله به دیوان داوری مالکیت 90 درصد دریای چین جنوبی را متعلق به خود خوانده بود، این درحالیست که کشورهای مالزی، برونئی، تایوان، فیلیپین و ویتنام چنین ادعاهایی را رد کرده بودند.