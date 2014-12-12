لزوم توجه بيشتر به مبارزه با فساد اداري

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز بیان کرد: با توجه به همایشی که چندی پیش با عنوان مبارزه با فساد اداری اقتصادی که در تهران برگزار شد، در این همایش پیام 8 ماده ای مقام معظم رهبری قرائت شد که مهمترین آن اجرای تصمیمات قاطع مسئولین نسبت به این موضوع خواهد بود.

وی اضافه کرد: این پیام هشت ماده ای بیانگر آن است که مسئولین در هر موقعیتی نسبت به فساد های اداری اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس به ضرورت رابطه حوزه ودانشگاه اشاره کرد و افزود: هدف از تشکیل دانشگاه از سوی سلطه گران غربی دور کردن دین و تحصیل در دانشگاه بود که درآن زمان

بنیانگذار انقلاب اسلامی با تدابیری که در این زمینه اتخاذ کردند بر رابطه دانشگاه و حوزه تاکید بیشتری داشتند که خوشبختانه این امر باعث شده حوزه و دانشگاه ارتباط نزدیکتری با یکدیگر داشته باشند.

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) در آن زمان بهترین راهکار را برای نقس براب کردن توطئه های غرب مطرح کردن مسئله وحدت بین حوزه و دانشگاه را عنوان کردند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اجتماع پرشور زائران حسینی در مسیر بصره تا کربلا برای حضور در روز اربعین در کربلی معلی اشاره داشت و بیان کرد: این امر برگرفته از درس بزرگ ایثار، استقامت وایستادگی صحنه کربلا در روز عاشورا بود که امروزه باعث شده عشق و ارادت به امام حسین (ع) در بین مسلمان بیشتر از گذشته بشود.

امام جمعه شیرازنام واژه اربیعین را به معنی حکمت،اندیشه،اخلاق وایستادگی دانست و افزود: تمامی اقشار جامعه باید به منظور نگه داشتن این روز بزرگ تلاش ویژه داشته باشند.

