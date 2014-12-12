دست صهیونیستها در توطئه کاهش قیمت نفت به وضوح دیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال احمدپناهی در خطبه های نماز جمعه امروز سمنان ضمن تصریح بر اینکه کاهش قیمت نفت جنگی است که توسط برخی از کشورهای عربی برای مقابله با ایران طراحی شده است، افزود: این تاکتیک نوعی خیانت در حق مسلمانان و برنامه ریزی شده توسط صهیونیست بین الملل است.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها خصوصا عربستان با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران مخالف کاهش تولید نفت برای افزایش قیمت آن هستند، تصریح کرد: این خیانت بزرگ هیچگاه از ذهن جهان اسلام پاک نمی شود.

خطیب جمعه سمنان همچنین با اشاره به حضور قابل توجه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در کربلا و راهپیمایی بزرگ و بی سابقه عزاداران اربعین حسینی تصریح کرد: این امر مهمترین عامل برای معرفی اسلام حقیقی و حقیقت قیام امام حسین (ع) است.

احمدپناهی خطاب به آنهایی که توفیق حضور در کربلا را نداشته اند گفت: در روز اربعین با حضور پرشکوه خود در همایش بزرگ لبیک یا حسین در سمنان می توانید در این حرکت عظیم سهیم شوید.

وی همچنین با اشاره به اظهارات روزهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر گزارش جزء به جزء مذاکرات هسته ای به رژیم صهونیستی نیز افزود: بی ارادگی دولتمردان آمریکایی همیشه برای ملت ایران روشن بوده است.

امام جمعه موقت سمنان تصریح کرد: ملت بصیر و بیدار ایران اسلامی هیچگاه به آمریکا امیدی نداشته و ندارند و همیشه با توکل به خداوند متعال به حرکت خود در راه احقاق حق قانونی تلاش می کنند.

احمدپناهی همچنین با اشاره به حضور چهار روزه آیت الله نوری همدانی در استان سمنان ضمن قدردانی از ایشان، گفت: ولایت مداری و حمایت از رهبری از جمله ویژگی های خاص این مرج تقلید جهان تشیع است.