شورای عالی انقلاب فرهنگی به مرکز رزم فرهنگی و علمی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رضاییبیرجندی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه این شهر با تسلیت اربعین حسینی اظهارکرد: پیاده گام برداشتن زن و مرد، پیر و جوان از دورترین نقاط به کربلا به برکت خون امام حسین(ع) است.
وی با بیان اینکه خداوند عنایتهای زیادی به ما عطا کرده است، گفت: اگر انسانها اندکی اخلاص در کارهایشان داشته باشند قطعا مشمول عنایات الهی خواهند شد.
حجتالاسلام رضاییبیرجندی وجود میلیونها زائر برای اربعین در کربلا را نشانی از عنایات خداوند دانست و افزود: عنایتهای خداوند سبب شده تا علیرغم وجود گروهک داعش و مسائل کشور عراق، مردم شیعه هیچ ترسی نداشته و خود را به کربلا میرسانند.
وی به برپایی نمازهای جماعت به طول ۳۰ کیلومتر در مسیر پیاده نجف تا کربلا اشاره کرد و بیان داشت: به فرمان آیتالله سیستانی در مسیرهای راه پیادهروی اربعین نمازهای جماعت به طول ۳۰ کیلومتر برپا شده است.
داعش در برابر وحدت مسلمانان هیچ نیست
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه اگر همه مردم در صحنه باشند، دشمن به ویژه داعش از وحدت ما میهراسد، افزود: در برابر وحدت مسلمانان داعش پر کاهی نیست و نخواهد بود.
وی بیان کرد: امروز به برکت ابهت خون سالار شهیدان، خون شهدا و قیام عاشورا، آمریکا تحت فشار بوده و چشم دیدن حضور شیعیان در کربلا را ندارد.
حجتالاسلام رضاییبیرجندی با بیان اینکه غربیها برای نظام اقتصادی کشور توطئهچینی میکنند، تصریح کرد: غربیها گام به گام به دنبال برنامهریزی برای نفوذ در نظام سیاسی واقتصادی ما هستند.
اختلاف با آمریکا سیاسی نیست؛ اختلاف در اندیشهها است
وی با بیان اینکه آمریکا تاکنون در جهان، ملت ایران را به عناوین بدی جلوه داده است، ادامه داد: اختلاف ما با آمریکا سیاسی نیست؛ بلکه اختلاف در بحث فرهنگی و اندیشهای با این کشور است.
حجتالاسلام رضاییبیرجندی بیان کرد: هیچگاه ملتی که به دنبال ایثار و خداپرستی بوده در برابر ملتی که به دنبال تاریکی، ظلمت، کشتار و قتل وعام است با هم کنار نمیآیند.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه انقلاب ملت یک نوآوری و حرکتی بزرگ علیه پلیدیها و زشتیها در دنیا بوده است، یادآور شد: شهادت افراد بزرگی از جمله آیتالله شهید دکتر مفتح برای وحدت حوزه و دانشگاه بوده لذا باید امروزه دانشگاهیان نیز این مهم را محقق سازند.
حجت الاسلام رضاییبیرجندی با اشاره به قرار گرفتن در هفته وحدت گفت: هفته وحدت مبین همین واقعیت است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به یک مرکز رزم فرهنگی و علمی کشور تبدیل شود.
وی در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز بیان کرد: این تنها یک ایده ساده نبوده بلکه هندسه مسیر نظام است و باید همه مسئولان در هر جایگاهی برنامههای کاری خود را بر اساس آن تنظیم کنند.
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