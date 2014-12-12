ضرورت اهتمام به زائران خارجی/نیروهای امنیتی هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، شیخ مهدی کربلایی نماینده مرجعیت دینی عراق در خطبه های امروز نماز جمعه در کربلای معلی از نیروهای امنیتی عراق خواست که در مناطق آزاد شده از تروریست ها هوشیار باشند و این مناطق را به حال خود رها نکنند.

وی با بیان این مطلب افزود: این مناطق همچنان در خطر به سر می برند و همچون سامراء دارای اماکن مقدسی هستند که نباید به آنها آسیبی برسد، بنابراین همه باید در این زمینه با یکدیگر متحد باشند و دولت عراق نیز باید تمام توان خود را برای تامین امنیت این مناطق به کار گیرد.

شیخ مهدی کربلایی گفت: بیش از دو میلیون زائر از کشورهای دیگر به کربلا آمده اند و برای مشارکت در مراسم اربعین حسینی هزاران کیلومتر راه آمده اند لذا باید به آنها اهتمام داشت. وی پیش بینی کرد شمار زائران خارجی در سال آینده به بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر افزایش یابند.