مشارکت آمریکا، اروپا و عربستان سعودی در کاهش قیمت نفت پوشیده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود با یادآوری اینکه قیمت نفت نسبت به پنج سال گذشته در بازارهای جهانی به پایین ترین نرخ رسیده است افزود: مشارکت آمریکا، اروپا و عربستان سعودی در این توطئه بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش ها اسراییل از برخی کشورها مثل عربستان سعودی نفت رایگان دریافت می کند، تصریح کرد: برخی کشورها نیز متاسفانه با فروش نفت به قیمت های بسیار پایین به صهیونیستها خدمت و در حق جامعه اسلامی خیانت می کنند.

امام جمعه شاهرود شوک وارده بر اثر پایین آمدن قیمت نفت را تلنگری به اقتصاد بیمار کشور و وابسته به نفت در راستای جدی شدن دولت برای عدم اتکا به این درآمدها دانست و افزود: همانطور که برخی کشورهای منطقه مانند ترکیه با اقتصاد بدون نفت کشور خود را اداره می کنند ما نیز می توانیم با کمک اقتصاد مقاومتی جامعه را اداره کنیم و نباید متکی به نفت باشیم.



ترابی با اشاره به بخش عظیم نقدینگی در اختیار مردم افزود: وضعیت موجود می تواند به فرصتی مناسب تبدیل شود و دولت با مدیریت مناسب باید از مردم برای سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کمک بگیرد.

وی افزایش کارآیی و کاهش سطح خواسته ها و توقع از سوی مردم را در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی جامعه ضروری دانست.

خطیب جمعه شاهرود همچنین ضمن تشریح سفر هیئت دولت به استان گلستان و افتتاح چند طرح بزرگ از جمله راه آهن گرگان - اینچه برون و اتصال خطوط آهن به آسیای میانه، تصریح کرد: آغاز مطالعه اتصال راه آهن گرگان به شاهرود قابل تقدیر است.

ترابی همچنین در خاتمه از تغییرنام بی مورد و غیر مدبرانه راه آهن شمال شرق به نام "ثامن" از مسئولان امر گله کرد و افزود: این امر مشکلات فراوان را به همراه دارد که امید می رود با تدبیر مناسب حل و فصل شود.