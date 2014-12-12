نمازگزاران اهوازی نماز وحدت خواندند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد محمد علي موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اهوا و سه امام جمعه موقت اين شهرستان هم اكنون در كشور عراق به منظور شركت در مراسم اربعين حسيني حضور دارند به همين دليل نماز جمعه امروز اهواز اقامه نشد.

در همين حال، جمعيت نمازگزار امروز اهواز به امامت حجت الاسلام جلال جابریان نماز وحدت ظهر و عصر را به جماعت اقامه كردند.

حجت الاسلام جابریان در سخنراني خود در جمع نمازگزاران اهوازي اظهار كرد: مراسم اربعين امسال در كربلا، حال و هواي خاصي دارد و شكوه آن نشان مي دهد كه قيام اباعبدالله(ع) سال به سال در حال رسيدن به هدف خود است.

وي افزود: خوشبختانه مرزهاي خوزستان به خوبي پذيراي زائران اربعين بودند و مردم بدون هيچ مشكلي به خاك عراق وارد شدند كه در اين ميان بايد از تلاش هاي نماينده ولي فقيه در استان خوزستان كه شخصا انجام امور را زير نظر داشت به نيكي ياد كرد به گونه اي كه وي حدود 10 شب را در مرزهاي چذابه و شلمچه سپري كرد.

حجت الاسلام جابریان عنوان كرد: با وجود اينكه تكفيري ها فكر مي كردند با تهديد شيعيان، آنها امسال رغبت چنداني براي حضور در مراسم رابعين در كربلا نداشته باشند ولي امسال حضور ميليوني شيعيان در كنگره بزرگ اربعين، جواب دندان شكني به اين آدمكش ها داد.