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۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

اوباما هم لایحه تحریم‌ مقامات ونزوئلا را امضا می کند

اوباما هم لایحه تحریم‌ مقامات ونزوئلا را امضا می کند

رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود برای امضای لایحه تحریم‌ ها علیه مقامات ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، این اظهارات پس از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا لایحه تحریم برخی مقامات ونزوئلایی را با ادعای نقض حقوق معترضان تصویب کرد، ایراد شد.

شبکه خبری بی بی سی نیز از تصویب توقیف دارایی‌ های 56 مقام ونزوئلایی از سوی مجلس نمایندگان آمریکا با وجود هشدار "نیکلاس مادورو" رئیس‌ جمهوری ونزوئلا در این باره خبر داد.

مجلس سنای آمریکا همچنین دوشنبه گذشته طرح تعلیق روادید و مسدود کردن دارایی‌ 56 مقام ونزوئلایی را به اتهام رواج خشونت و نقض حقوق بشر در ونزوئلا تصویب کرده بود که در صورت تایید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به قانون تبدیل می شود.

سنای آمریکا لایحه‌ ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن هر مقام ونزوئلایی که حقوق معترضان به دولت را نقض کرده باشد، تحریم می‌ شود.

در اعتراضات ضددولتی ماه فوریه در این کشور آمریکای لاتین، هزاران نفر بازداشت شدند. دولت اوباما پیش از این مخالف تحریم‌ها بود، اما به تازگی نشانه‌ هایی از موافقتش با این تحریم‌ ها به چشم می‌خورد.

کد مطلب 2442121

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