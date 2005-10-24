علت كندي تحقيق و تفحص هاي مجلس، تغيير دولت است// تعللي در كار نيست

توسلي زاده در گفتگو با خبرنگار"مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: برخي تحقيق و تفحص ها به طول مي انجامد و نبايد تصور شود در عملكرد اين كميته ها تعلل و نقصي به چشم مي خورد .

وي در خصوص عدم همكاري مناسب نهادها و دستگاههاي مسئول اظهار داشت: قطعا نهادهايي كه از آنها تفحص به عمل مي آيد از اين رويكرد استقبال نمي كنند .

اين نماينده مجلس گفت: مسئولان دستگاههاي اجرايي بايد همكاري لازم را با كميته تحقيق و تفحص هاي مجلس داشته باشند و هرگز از توضيح عملكرد خود، طفره نروند .

توسلي زاده اظهار داشت: در صورتي كه مفسده اي صورت گيرد، همه مسئولان وظيفه شرعي و قانوني دارند كه در جهت رفع آن اقدام كنند و هيچ گونه ترحمي در اين خصوص سزاوار نيست .