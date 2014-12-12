حضور میلیونی زائران حسینی حامل پیام سیاسی برای داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای اعلام کرد: حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین حسینی حامل این پیام سیاسی برای داعش است که پیروان اهل بیت (ع) در صحنه حضور دارند و می توانند با دیگر طیف های عراق و کشورهای اسلامی و جهان همزیستی داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: زیارت علاوه بر بعد ارزشی، اعتقادی و انسانی آن دارای بعد سیاسی در مقابله با داعش گروهی که شعار کشتار شیعه را سر داده است. داعش و قلب آن یعنی القاعده در مقابل دیدگان افکار عمومی منطقه و جهان، شعار کشتار شیعه را سر داده اند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد: حضور میلیونی زائران حسینی بیانگر پایبندی آنها به قیام امام حسین (ع) و رسالت آن در ایجاد دولتی بر پایه عدل و مقابله در برابر افراد فاسد است.