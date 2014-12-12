اربعین حسینی در کربلا مصداقی از اهمیت قیام امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز جمعه اصفهان افزود: این ایام یک اجتماع 20 میلیونی شیعه را در کربلا شاهد هستیم که این حضور پر رنگ شیعیان خود مشخص کننده اقتدار شیعه به شمار می رود.

وی ادامه داد: نظیر این برنامه در کشور ایران و دیگر کشورها نیز برگزار می شود چنانچه ما شاهد سفر بسیاری از ایرانیان برای اربعین به کربلا هستیم که چنین حرکت هایی خود بر عظمت این اجتماع می افزاید.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: حادثه بزرگ عاشورا واقعه بزرگ تاریخی به شمار می رود که این واقعه هنوز با گذشت گذشت قرن ها همچنان گرمای وجودی خودش را حفظ نموده است.

باید در جمهوری اسلامی ایران سلامت اداری حاکم باشد

به گزارش مهر امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از فسادهای اداری در کشور نیز اشاره نمود و بیان داشت: باید مسئولان با موضوع فساد اداری برخوردهای لازم را داشته باشند چرا که فساد اداری زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

آیت الله طباطبایی نژاد در ادامه تصریح کرد: مملکت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران باید امور و اصول مبتنی بر دستورات اسلامی باشد و نباید کارمند رشوه و باج بگیروجود داشته باشد.