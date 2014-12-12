یک زائر 28 ساله ایرانی در مسیر کربلا وضع حمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، یک زائر 28 ساله ایرانی در حالی که با پای پیاده عازم کربلای معلی بود در بیمارستان سیار الزهرا (ع) وضع حمل کرد.

"غزوان ریاض" مدیر بیمارستان الزهرا با اعلام این خبر افزود: این زائر ایرانی در طول مسیر دچار درد زایمان شد که پس از آزمایشات اولیه فورا به اتاق زایمان ویژه بیمارستان سیار منتقل شد.

وی افزود: زائر ایرانی که نوزاد دختر به نام زهرا دنیا آورده است یک روز پس از استراحت از بیمارستان مرخص شد. وی و فرزندش در صحت کامل به سر می برند. پس از اصرار این زائر به وی اجازه داده شد به راهپیمایی تا کربلای معلی برای حضور در مراسم اربعین حسینی ادامه دهد.