به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری ظهر جمعه در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری اصفهان ادامه داد: با توجه به این سبک فکر کردن بانک‌ها بود که تصمیم به راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی گرفته تا در نهایت این صندوق بتواند به پژوهشگران کمک‌های لازم را به عمل آورد.

وی در ادامه به اقدامات این صندوق نیز اشاره نمود و بیان داشت: صندوق نوآوری و شکوفایی طی مدت شش ماه نزدیک به 150 شرکت را برای استفاده از تسهیلات پذیرفته است.

نباید پول نفت هزینه اقدامات عمرانی کشور شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاهش وابستگی به پول نفت اشاره نمود و بیان داشت: اعتقاد ما بر این است که همچنان باید برای کاهش وابستگی به نفت کار کنیم و نباید اجازه داد پول حاصل از درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری و عمرانی کشور هزینه شود.

ستاری تصریح کرد: باید درزمینهٔ های عمرانی و هزینه‌های جاری کشور را از طریق اقتصاد دانش‌بنیان تأمین شود و بجای آن پول نفت را در راه پیشرفته‌ای بیشتر کشور در زمینه های رقابتی هزینه کنیم.

معاون علمی، فناوری و پژوهشی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به مقاله‌نویسی توسط دانشجویان نیز اشاره نمود و بیان داشت: یکی از پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاهیان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به شمار می‌روند که در خصوص آن‌ها نیز باید گفت:‌ حق نداریم برای یک دانشجو پروژه بدون نتیجه‌گیری 4 ساله‌ای که تنها سبب اتلاف وقت او می‌شود را تعریف کنیم.

ستاری تأکید کرد: نباید پژوهشی که مشتری ندارد را یک دانشجو به انجام برساند.

دولت نباید جایی سرمایه‌گذاری کند که از آن پمپ نفت بیرون بیاید

معاون علمی، فناوری و پژوهشی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: زمانی در بخش اقتصاد دانش‌بنیان موفق خواهیم شد که بودجه دانشی و پژوهشی کشور را در شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهیم .