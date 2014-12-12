زخمی شدن 70 هزار نظامی صهیونیست و معلولیت 56 هزار نفر دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو چاپ رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که حدود 70 هزار نظامی صهیونیست طی برهه اخیر زخمی شده اند. به محدوده زمانی دقیق اشاره ای نشده است. به نوشته این روزنامه، در جریان جنگ اخیر نوارغزه، هزار و 620 نظامی صهیونیست زخمی شده اند.

در این گزارش آمده است: یک سوم زخمی ها در غزه در شمار افراد معلول قرار گرفته اند، در میان زخمی شدگان 56 هزار نفر از معلولیتی رنج می برند که مدت زمان معلولیت آنها مشخص نیست. همچنین 500 نظامی اسرائیلی در جریان جنگ اخیر غزه معلول شده اند.

رژیم صهیونیستی در تاریخ 7 جولای سال جاری میلادی حمله به نوارغزه را آغاز کرد. در این جنگ که حدود 2 ماه به طول انجامید بیش از 2 هزار فلسطینی به شهادت رسیدند و حدود 11 هزار نفر زخمی شدند. همچنین مناطق گسترده ای از نوارغزه تخریب شد.

رژیم صهیونیستی در این جنگ به هلاکت 72 نظامی و غیر نظامی خود و زخمی شدن حدود دو هزار و 500 نفر از جمله 740 نظامی اعتراف کرد.