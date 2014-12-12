به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت مسابقات فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور عصر جمعه با برگزاری چند مسابقه به انجام رسید که در یکی از این مسابقات، تیم فوتبال صبا در قم برابر آب منطقه‌ای کرمانشاه مغلوب شد تا وضعیت صعود این تیم در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد، تیم فوتبال صبای قم برابر تیم آب منطقه‌ای کرمانشاه قرار گرفت و در پایان با حساب ۲ بر یک بازنده شد تا نتیجه بازی رفت در کرمانشاه تکرار شود.

در این بازی، تیم آب منطقه‌ای کرمانشاه در نیمه نخست به گل رسید تا شرایط برای تیم صبا پیچیده شود اما گلی که احسان بدری در دقیقه ۶۰ به ثمر رساند سبب شد بازی به تساوی کشیده شده و صبا به کسب امتیاز کامل بازی امیدوار شود.

در فاصله حدود ۱۰ دقیقه به پایان مسابقه، شاگردان عبدالرضا عظیمی در کمال ناباوری گل دوم خود را نیز به ثمر رساندند تا صبا در روی که نیاز مبرمی به کسب هر ۳ امتیاز بازی داشت، بازنده از میدان خارج شود.

تیم آب منطقه‌ای کرمانشاه با این برد ۹ امتیازی شد اما صبا در امتیاز ۴ باقی ماند و با توجه به این اختلاف امتیاز و صدرنشینی پاس همدان، کار صبا برای صعود بسیار دشوار است.

صبا در ۳ بازی آینده خود برابر پارس خلیج خودرو در تهران، خورشید قروه در قم و پاس در همدان باید پیروز از میدان خارج شود و امیدار باشد که آب منطقه‌ای کرمانشاه در ۲ بازی از ۳ بازی باقی مانده‌اش مغلوب شود.

تیم جوانان صبای قم در گروه نخست مسابقات لیگ دسته اول کشور با تیم‌های پارس خلیج خودرو تهران، پاس همدان، آب منقطه‌ای کرمانشاه و خورشید قروه همگروه است و دیدارهای خود را به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کند.