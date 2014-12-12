به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عظیمی پس از پایان دیدار تیم‌های صبای قم و آب منطقه‌ای کرمانشاه در لیگ فوتبال جوانان کشور که عصر جمعه در قم برگزار شد اظهار داشت: هر دو تیم در بازی امروز خوب کار کردند و بازی با کیفیتی از هر دو تیم دیدیم اما تیم ما بهتر بود و حاصل برتری و کار خوب خود را با کسب ۳ امتیاز با ارزش این مسابقه گرفت.

وی افزود: برخی تماشاگران از روی سکو مسائلی را بیان می‌کردند که سبب ایجاد تنش و حساسیت رد تیم ما می‌شد و اگر حاشیه‌ای هم ایجاد شد به این دلیل بود اما در مجموع همه چیز برای ما راضی کننده بود و خوشحالیم که ۳ امتیاز بازی را به دست آوردیم.

سرمربی تیم فوتبال آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: صبا فوتبال خوبی بازی کرد اما تیم ما نمایش بهتری داشت و با توجه به پیروزی با ارزشی که امروز کسب کردیم می‌توانیم با خیال آسوده به صعود فکر کنیم.

عظیمی در مورد کاهش تیم‌های حاضر در جدول گروه‌های مسابقات جوانان کشور بیان داشت: تصمیم سازمان لیگ مبنی بر کاهش تیم‌ها در گروه‌ها تصمیم درستی بود زیرا سال گذشته ما ۱۶ بازی برگزار کردیم که فقط برای ما هزینه زیادی داشت و در بازی‌های آخر که نه صعود کرده بودیم و نه از سقوط نگرانی داشتیم، بدون هدف پا به میدان می‌گذاشتیم و فقط هزینه‌ها روی دوش ما و تیم‌های دیگر می‌ماند.

وی در مورد مشکلات فوتبال پایه ایران تصریح کرد: مربیان تیم‌های ملی پایه، لیگ را رصد نمی‌کنند و حاصل این قضیه این می‌شود که بازیکنان تیم ملی را تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها تشکیل می‌دهند و کسی تیم‌هایی نظیر ما را نمی‌بیند.

سرمربی تیم فوتبال آب منطقه‌ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: مربیان تیم‌های ملی نتیجه گرا هستند و می‌خواهند در کوتاه مدت نتیجه بگیرند در حالی که در فوتبال پایه، کار بلند مدت سبب شکوفایی فوتبال در رده‌های ملی و بزرگسالان می‌شود و اگر کسی به لیگ‌های پایه اهمیت ندهد چگونه می‌تواند انتظار داشتن تیم ملی بزرگسالان قدرتمندی در آینده داشته باشد.