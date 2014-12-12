بازگشت زائران از مرز مهران به کشور/تمهیدات ویژه اندیشیده شد

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه تمهیدات برای بازگشت زائران از مرز مهران اندیشیده شده است و هم اکنون هم زائران در حال برگشت هستند.

استاندار ایلام تصریح کرد: تمام ظرفیتهای بخش مهران برای بازگشت مهیا شده و پیش بینی شده روزانه بیش از 120 هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شود.

وی افزود: طی این مدت بیش از 800 هزار نفر از مرز مهران به کشور عراق تردد داشته اند که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

مروارید بیان داشت: هم اکنون مرز مهران در حالت عادی به سر می برد و وضعیت رفت و آمد روان شده و ترافیک جاده ها هم در وضعیت مساعدی است.

استاندار ایلام بیان داشت: تمام دستگاه های اجرایی استان ازجمله نیروی انتظامی و پلیس راه در حال خدمات رسانی به مردم هستند.