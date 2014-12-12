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۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۱

مروارید:

بازگشت زائران از مرز مهران به کشور/تمهیدات ویژه اندیشیده شد

بازگشت زائران از مرز مهران به کشور/تمهیدات ویژه اندیشیده شد

ایلام - استاندار ایلا م از ورود زائران حسینی از کربلا به داخل کشور از مرز مهران خبر داد.

محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلیه تمهیدات برای بازگشت زائران از مرز مهران اندیشیده شده است و هم اکنون هم زائران در حال برگشت هستند.

 

استاندار ایلام تصریح کرد: تمام ظرفیتهای بخش مهران برای بازگشت مهیا شده و پیش بینی شده روزانه بیش از 120 هزار زائر از مرز مهران وارد کشور شود.

وی افزود: طی این مدت بیش از 800 هزار نفر از مرز مهران به کشور عراق تردد داشته اند که نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است.

مروارید بیان داشت: هم اکنون مرز مهران در حالت عادی به سر می برد و وضعیت رفت و آمد روان شده و ترافیک جاده ها هم در وضعیت مساعدی است.

استاندار ایلام بیان داشت: تمام دستگاه های اجرایی استان ازجمله نیروی انتظامی و پلیس راه در حال خدمات رسانی به مردم هستند.

کد مطلب 2442152

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