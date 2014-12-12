۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۱

آمریکا سلاح لیزری را در خلیج فارس آزمایش کرد

یک مقام نظامی آمریکا از آزمایش سلاح لیزری نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام نظامی آمریکا از آزمایش سلاح لیزری نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس با هدف دستیابی به توانایی نظامی جدید برای مقابله با سلاح های ضدکشتی خبر داد.

دریادار "ماتیو کلوندر" رئیس بخش تحقیقات نیروی دریایی آمریکا با اشاره به تطبیق این سلاح لیزری 40 میلیون دلاری در پایان تابستان سال جاری برای یک‌ سال آزمایش با سیستم‌ های کشتی پونس گفت این سلاح پیشرفته قابلیت ایجاد اختلال در دستگاههای شناسایی و ردگیری کشتی‌ های جنگی و هواپیماهای اکتشافی را دارا بوده و می تواند انواع اهداف از قایق‌ های کوچک گرفته تا هواپیماهای بدون سرنشین را شناسایی کند.

آمریکا که در حال رقابت با بسیاری از کشورهای در حال توسعه با دارا بودن سلاح‌ هایی با دقت بالا، موشک‌ های دوربرد و دیگر سیستم‌ ها است، امیدوار به توسعه سلاح‌ های 100 تا 150 کیلوواتی و همچنین دستیابی به توانایی نامتقارن در رویارویی با تسلیحات ضد کشتی است.

