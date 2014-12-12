تاکسی های کرمان مشمول مقررات نظارت بر اماکن عمومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده اداره نظارت براماکن عمومی که تیم بازرسی این سازمان را همراهی می کند، اعلام کرد: تاکسی های درون شهری و خودروهای فعال در موسسات تاکسی سرویس که خدمات حمل و نقل عمومی ارائه می دهند، به عنوان یک مکان عمومی سیار تعریف شده و تحت قوانین و مقررات اماکن عمومی نظارت و بازرسی می شوند.

سروان محمد یزدانی با اشاره به اینکه اقشار جامعه اطمینان خاطر داشته باشند که در حین سفر با خودروهای عمومی درون شهری مانند تاکسی و خودروهای آژانس تحت حمایت قوانین نظارت بر اماکن عمومی هستند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان حمل و نقل عمومی می توانند از طریق اداره نظارت بر اماکن عمومی پیگیر رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شوند.

وی با قدردانی از زحمات رانندگان متعهد و زحمتکش شبکه حمل و نقل عمومی شهر کرمان یادآور شد: لازم است رانندگان تاکسی و خودروهای آژانس نسبت به تذکرات مسافران خود پیرامون نقض قوانین در حین جابجایی و سفر همکاری سازنده داشته و اجازه ندهند فضای داخل خودرو سلامت جسمی و روحی مسافران را تهدید کند.

نماینده اداره نظارت براماکن عمومی با اشاره به تعهداتی که رانندگان قبل از اخذ مجوز تاکسیرانی می‌دهند، خاطرنشان کرد: هرگونه ایجاد آلودگی صوتی از جمله پخش موسیقی غیرمجاز که باعث سلب آسایش مسافران شود، تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده و یا گزارش از سوی مسافرین، قابل پیگیری بوده و با راننده متخلف طبق قوانین نظارت براماکن عمومی برخورد خواهد شد.