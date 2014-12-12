حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که در روز اربعین حسنی تجمع بزرگ عزارادان حسینی در امام زاده عبدالله گرگان برگزار می شود، گفت: این تجمع از ساعت 10 صبح روز شنبه آغاز می شود و با مداحی، سخنرانی و حضور دسته های عزاداری از مناطق مختلف شهر و اطعام ادامه می یابد.

وی افزود: در اربعین حسینی پیام های زیادی نهفته است که یکی از این پیام ها این است که نباید گذاشت افکار و اندیشه های شهیدان فراموش شود، کاروان حسینی افکار و اندیشه های امام حسین را تا کوفه، کربلا و شام انتقال داد و این پرچم عزت و قیام را برافراشته نگه داشت و با حضور در مناطق مختلف و آگاهی بخشی کامل دودمان یزید را مفتضح کردند.

ولی نژاد ادامه داد: ما نیز نباید بگذاریم افکار شهدا و امام راحل فراموش شود و آن را همچنان بلند آوازه نگه داریم و یقین بدانیم با برافراشتن پرچم فرهنگ شهدا آمریکا نیز مفتضح می شود.

وی اذعان کرد: نکته دومی که اربعین حسینی به ما می آموزد این است که از قبور شهدا باید تبرک و توسل جست، چنانچه حضرت زینب (س) و دیگر کاروانیان این کار را کردند و این تبرک و توسل جستن به نوعی تجلیل از مقام شامخ شهدا نیز هست.

به گفته وی، در انتقال افکار و اندیشه های شهیدان همه می توانند سهیم باشند و زن و مرد و پیر و جوان همه باید در این راه گام بردارند چنانچه حضرت زینب (س) نیز این کار را کرد.