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۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

پوروشنکو:

هند بیشتر به پول اهمیت می دهد تا ارزشها

هند بیشتر به پول اهمیت می دهد تا ارزشها

رئیس جمهوری اوکراین مقامات هند را به خاطر دیدار با رهبر کریمه به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پترو پوروشنکو ضمن انتقاد از استقبال دولت هند از رهبر کریمه گفت استقبال دهلی نو از "سرگئی آکسینف" نشان دهنده اهمیت این کشور به پول بیشتر به جای محترم شمردن ارزشها بوده و این کشور علیه تجاور روسیه در اوکراین در کنار "تمدن" نمی ایستد.

وی با اشاره به گذشته آکسینف و جنایتکار خواندن آن گفت مواضع دولت هند کمکی به آکسینف نمی کند و سفر اخیر رهبر کریمه به هند حتی بر فضای سفر پیش روی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دهلی نو تاثیر می گذارد.

این اظهارات درحالیست که آکسینف در گفتگو با خبرنگاران در هند با بیان اینکه دلایل سفرش به هند شخصی بوده است، گفت در هیچ یک از دیدارهای رسمی حضور پیدا نکرده است.

کد مطلب 2442164

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