به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن بابامیری پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و آب منطقهای کرمانشاه در لیگ فوتبال جوانان کشور که عصر جمعه در قم برگزار شد اظهار داشت: بازی را خوب شروع کردیم و موقعیتهای خوبی برای گلزنی داشتیم اما عوامل مختلفی دست به دست هم داد که امروز نتیجه نگیریم و با این نتیجهه، صعود ما خیلی بعید است.
وی افزود: امروز ۳ بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و در دقیقه ۲۰ مسابقه هم مسعود افرادی را با یک تعویض اجباری از دست دادیم و صادق عظیمی دیگر مدافع ما هم مدتی هست که خوب کار نمیکند و امروز عملکرد قابل قبولی نداشت.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: پیش از این هم گفتهام که ما از دخالت و اعمال سلیقه مربیان بومی فوتبال قم بر روی بازیکنانی که از تیمهای دیگر به صبا پیوستهاند رنج میبریم و این مربیان دلسوز تیم هستند و بعید میدانم نیت بدی داشته باشند اما وقتی با بازیکنانشان صحبت میکنند در برنامههای ما اخلال ایجاد میکنند.
بابامیری بیان کرد: توقع دارم مربی اگر صحبتی فنی دارد با من حرف بزند نه اینکه با بازیکن صحبت کند و اینکه بازیکن خود را در صبا مهمان بداند و فکر کند که چند صباحی به صبا آمده و با پایان مسابقات از صبا جدا میشود و به تیم دیگری میرود، سبب میشود با تیم یکدل نباشد.
وی عنوان کرد: در تیم ما چندین بازیکن وجود دارند که با پایان مسابقات صبا از ما جدا میشوند و به تیمهایشان برمی گردند در حالی که به اعتقاد من صبا نباید بازیکنی با قرارداد زیر ۳ سال جذب کند و هر بازیکنی که نمیتواند قرارداد ۳ ساله با صبا ببندد همان بهتر که به صبا نیاید.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: گاهی حس میکنیم به عنوان کادر فنی روی بازیکن تسلط نداریم و آنچه ما به او میگوییم و آنچه وی از بیرون میشنود سبب تداخل برنامههای تاکتیکی میشود و بازیکن هم با تمام وجود بازی خود را ارائه نمیدهد.
بابامیری خاطرنشان کرد: پیش از آغاز لیگ هیچ صحبتی مبنی بر قول صعود یا لیگ برتری شدن را ندادهایم و باشگاه صبا هم این را از ما نخواسته است بلکه هدف این بوده که با استفاده از ظرفیت بازیکنان بومی تیمی خوب و کمک حال آینده صبا داشته باشیم.
