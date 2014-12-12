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۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

کلانتری خبر داد:

بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زوار کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور می شوند

بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زوار کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور می شوند

ایلام - معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام گفت: پیش بینی می شود 700 هزار نفر زائر از مرز مهران به داخل کشور وارد می شوند.

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به عنوان یکی از سه مرز اصلی کشور برای رفت و آمد در ایام اربعین به کربلا شاهد استقبال بی نظیر یک میلیون نفری طی یک هفته گذشته بوده است.

وی بین داشت: هم اکنون دغدغه تمام مسئولان استان و کشوری برای بازگشت زوار است و تاکنون بیش از سه هزار دستگاه اتوبوش برای بازگشت زوار تهیه شده است.

کلانتری عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زوار کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور شوند و به همین منظور برنامه ریزی لازم جهت جابجایی این حجم زائر اندیشیده شده است.

این مسئول افزود: امروز تاکنون نیز ۴۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را به مقصدهایشان در داخل کشور انتقال داده اند و همچنین فردا سه هزار اتوبوس که با سازمان های راهداری استان ها هماهنگ شده در مهران استقرار می یابند.

کد مطلب 2442168

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