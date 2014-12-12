بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زوار کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور می شوند

حسین کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به عنوان یکی از سه مرز اصلی کشور برای رفت و آمد در ایام اربعین به کربلا شاهد استقبال بی نظیر یک میلیون نفری طی یک هفته گذشته بوده است.

وی بین داشت: هم اکنون دغدغه تمام مسئولان استان و کشوری برای بازگشت زوار است و تاکنون بیش از سه هزار دستگاه اتوبوش برای بازگشت زوار تهیه شده است.

کلانتری عنوان کرد: پیش بینی می شود بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زوار کربلا از طریق مرز مهران وارد کشور شوند و به همین منظور برنامه ریزی لازم جهت جابجایی این حجم زائر اندیشیده شده است.

این مسئول افزود: امروز تاکنون نیز ۴۰۰ دستگاه اتوبوس زائران را به مقصدهایشان در داخل کشور انتقال داده اند و همچنین فردا سه هزار اتوبوس که با سازمان های راهداری استان ها هماهنگ شده در مهران استقرار می یابند.