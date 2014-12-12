۳۰ مرکز آموزشی برای اسکان زائران حسینی(ع) در لرستان پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر عصر جمعه در جلسه ستاد هماهنگی استقبال از زائران حسینی(ع) استان لرستان اظهار داشت: برای اسکان زائران حسینی(ع) در لرستان ۳۰ مرکز رفاهی و آموزشی در این استان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ستادهای اسکان زائران در هفت شهرستان لرستان راه اندازی شده است عنوان کرد: در حال حاضر آموزش و پرورش لرستان آمادگی اسکان سه هزار و ۲۴۰ نفر از زائران حسینی(ع) را دارد.

مسئول ستاد اسکان زائران استان لرستان بیان داشت: در مجموع ۳۰ مرکز رفاهی و آموزشی اداره کل آموزش و پرورش لرستان برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است.

کریمی فر با تاکید بر اینکه برنامه ریزی لازم برای اسکان زائران با همکاری روسای آموزش و پرروش در شهرستانهای مختلف استان انجام داده ایم تصریح کرد: همچنین مدیران مدارسی که قرار است زائران در آنها اسکان داده شوند توجیه شده اند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش لرستان به مدت یک هفته آمادگی ارائه خدمات به زائران حسینی(ع) را دارد ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل آموزش به سر می بریم مدارس ما صرفا مجهز به وسایل گرمایشی و مفروش شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه پتوی مورد نیاز نیز برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است افزود: اردوگاهها، مجموعه ها و سالنهای ورزشی و همچنین نمازخانه های مدارس استان آمادگی پذیرش زائران را دارند.

کریمی فر با بیان اینکه آدرس مراکز و ستادهای اسکان در شهرستانها آماده شده و از طریق ایستگاهای پذیرایی در اختیار زائران قرار داده می شود گفت: همچنین ظرفیت ایستگاههای بین راهی، مراکز اسکان و آموزشگاهها را نیز اعلام شده است